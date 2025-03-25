Уряд ліквідував КРАІЛ. Правонаступником комісії стало держагентство «ПлейСіті»

Кабінет Міністрів на засіданні 25 березня ухвалив рішення про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Деталі

Правонаступником майна, прав та обов’язків комісії визначено державне агентство «ПлейСіті». Уряд створив ліквідаційну комісію для КРАІЛ і визнав такою, що втратила чинність, постанову Кабміну від 23 вересня 2020 року №891, якою було засновано комісію.

Внесено зміни до низки урядових актів у зв’язку з ліквідацією КРАІЛ, додав Мельничук.

Контекст

4 грудня 2024 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про ліквідацію КРАІЛ. Документ було ініційовано після петиції про «шкоду грального бізнесу для армії та суспільства».

18 грудня Офіс генерального прокурора затримав голову КРАІЛ Івана Рудого за підозрою у пособництві державі-агресору через зв’язки з онлайн-казино, пов’язаними з громадянами РФ. У ході обшуків вилучили документи, техніку, гроші та наркотики.

6 січня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав закон №4116-IX, який запроваджує жорсткіший контроль за азартними іграми. Документ передбачає ліквідацію КРАІЛ, заборону реклами грального бізнесу (за винятком нічного ефіру на ТБ і радіо, видань для аудиторії 21+ та платформ із цільовою аудиторією), посилення фінансового контролю та обмеження рекламних дзвінків і SMS від операторів.

21 березня Кабінет Міністрів ухвалив постанову про створення нового державного агентства «ПлейСіті», яке відповідатиме за формування державної політики у сфері азартних ігор та лотерей. Орган стане центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим віцепрем’єр-міністру з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову. Кабмін координуватиме його діяльність через Мінцифри.