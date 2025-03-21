Наступник КРАІЛ. В Україні створили держагентство «ПлейСіті»

В Україні з’явилося нове державне агентство «ПлейСіті», яке відповідатиме за державну політику у сфері азартних ігор і лотерей. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 21 березня.

Деталі

«ПлейСіті» стане центральним органом виконавчої влади, діяльність якого Кабмін координуватиме через Міністерство цифрової трансформації.

Агентство, підпорядковане віцепрем’єр-міністру з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – главі Мінцифри Михайлу Федорову, зазначив Мельничук.

Контекст

4 грудня 2024 року Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про ліквідацію КРАІЛ, ініційований через петицію про «шкоду грального бізнесу для армії та суспільства».

18 грудня Офіс генпрокурора затримав голову КРАІЛ Івана Рудого за підозрою в пособництві державі-агресору через зв’язки з онлайн-казино, пов’язаними з громадянами РФ. Під час обшуків вилучили документи, техніку, кошти та наркотики.

6 січня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав закон №4116-IX, який посилює контроль за азартними іграми. Він передбачає ліквідацію КРАІЛ, заборону реклами азартних ігор (крім нічного ефіру на ТБ і радіо, видань для аудиторії 21+ та платформ із цільовою аудиторією), нові правила фінансових операцій і заборону рекламних дзвінків та SMS від операторів.

14 лютого Кабмін передав Мінцифри повноваження про формування та реалізацію політики у сфері азартних ігор і лотерей.