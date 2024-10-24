Уряд оцінив економічний ефект від малої приватизації у майже 10 млрд грн

Мала приватизація є важливою для економічного відновлення України, вона активізує залучення інвестицій і допомагає бізнесу адаптуватися до умов воєнного часу.

Загальний економічний ефект від малої приватизації державного майна сягнув 9,58 млрд грн, повідомило Мінекономіки. За два роки з відновлення малої приватизації Фонд державного майна провів 839 онлайн-аукціонів в системі «Prozorro.Продажі».

Ключові факти

Мала приватизація забезпечила 6,65 млрд грн прямих надходжень до державного бюджету. З урахуванням сплаченого ПДВ у 1,2 млрд грн і зобовʼязань нових власників щодо погашення боргів приватизованих підприємств на суму 1,73 млрд грн загальний економічний ефект становить 9,58 млрд грн.

За словами першої віцепрем’єр-міністерки економіки Юлії Свириденко, продаж 99 майнових комплексів держпідприємств приніс майже 4 млрд грн.

Загалом до аукціонів долучилися 2857 унікальних учасників, з яких 16% брали участь більш ніж в одному аукціоні. В середньому кожен робочий день відбувалося 1,6 успішних аукціонів, а середня конкуренція на них становила 4,73 учасника. Стартова ціна обʼєктів під час торгів зростала в середньому у 2,53 раза.

Найбільше аукціонів з малої приватизації проведено у Львівській (100), Рівненській (75) та Вінницькій (63) областях. Водночас лідерами за надходженнями до бюджету стали Київ (понад 1,69 млрд грн), Львівська (понад 1,17 млрд грн) та Одеська області (понад 615 млн грн).

Контекст

У вересні 2022 року, через сім місяців після повномасштабного вторгнення Росії, уряд відновив малу приватизацію з метою залучення інвестицій, підтримки економіки та сприяння релокації підприємств.

Цьому передувало ухвалення Верховною Радою закону №2468-IX, який спростив процедуру приватизації, зокрема шляхом скорочення строків проведення аукціонів, запровадження онлайн-подачі документів і нового порядку оплати, за яким договір підписується лише після повної оплати вартості обʼєкта, що прискорює надходження коштів до бюджету.

Закон набрав чинності 19 серпня 2022 року, і 19 вересня ФДМУ провів перший успішний онлайн-аукціон за оновленими правилами.

У 2024 році ФДМУ має забезпечити надходження до держбюджету від продажу об’єктів приватизації на рівні 4 млрд грн. Гроші мають надійти з продажів державних обʼєктів малої та великої приватизації, які проводитимуться через систему «Prozorro.Продажі». Аби досягти таких показників, Фонд держмайна планує цьогоріч виставити на онлайн-аукціони понад 1000 обʼєктів малої приватизації. Це активи балансовою вартістю до 250 млн грн.