Бізнес просить доопрацювати законопроєкт про оподаткування доходів із цифрових платформ. Про що йдеться

Бізнес загалом підтримує проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, але закликає до його доопрацювання. Про це повідомила Європейська Бізнес Асоціація (EBA) 13 травня.

Деталі

EBA брала участь у підготовці законопроєкту спільно з Міністерством фінансів України та підтримує його основну ідею. Документ спрямований на приведення українського податкового законодавства у відповідність до європейських стандартів, зокрема до Директиви DAC7 та правил ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ.

Асоціація вітає часткове врахування пропозицій бізнесу, зокрема щодо спрощення адміністрування для осіб, які протягом року здійснили до трьох операцій на суму до €2000 в гривневому еквіваленті, що відповідає положенням Директиви DAC7.

Однак експерти EBA зазначають, що окремі аспекти законопроєкту потребують доопрацювання. Зокрема, пропонується запровадити моніторинг і звітність за всіма операціями, включно з готівковими, щоб забезпечити справедливе оподаткування, зменшити податкові прогалини та запобігти ухиленню від сплати податків.

Бізнес також виступає за відтермінування штрафів за подання недостовірної чи помилкової звітності на один рік після набрання законом чинності. Це допоможе налагодити співпрацю між операторами платформ і податковими органами та зменшить адміністративне й фінансове навантаження на початковому етапі.

Крім того, EBA наголошує на необхідності чітко визначити правовий статус фізичних осіб, які працюють через цифрові платформи без реєстрації підприємницької діяльності, щоб уникнути їх перекваліфікації в найманих працівників.

Для спрощення реєстрації спеціального статусу платника податків і уникнення проблем із розкриттям банківської таємниці пропонується відкривати спеціальні банківські рахунки або забезпечити таку реєстрацію через портал «Дія».

Бізнес вважає, що ці зміни сприятимуть підвищенню прозорості в цифровій економіці. Розширення звітності та посилення податкового контролю допоможуть усунути можливості для ухилення від сплати податків, особливо щодо готівкових операцій, що відповідає інтересам прозорого бізнесу.

Чітка модель оподаткування зменшить неоднозначність у тлумаченні податкових зобов’язань і забезпечить передбачуваність для бізнесу та держави.

EBA наголошує, що посилення контролю за цифровими платформами та впровадження автоматичного обміну податковими даними сприятиме створенню справедливого конкурентного середовища та розвитку відповідального бізнесу.

Асоціація розраховує, що пропозиції бізнес-спільноти будуть враховані під час доопрацювання законопроєкту, і готова до подальшої співпраці для вдосконалення системи податкового адміністрування.

Популярне Категорія Рейтинги Дата Вчора 50 найкращих роботодавців країни

Контекст

У січні було анонсовано, що уряд планує подати до Верховної Ради законопроєкт про автоматичний міжнародний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Обмін даними відбуватиметься між податковими органами понад 29 країн.

Йдеться про платформи, які надають послуги, такі як сервіси таксі Uklon і Bolt або служба доставки Glovo. За оцінкою голови фінансового комітету Данила Гетманцева, оподаткування цифрових сервісів може поповнити державний бюджет приблизно на 10 млрд грн щороку.

За словами Гетманцева, на ринку цифрових платформ працюють сотні тисяч осіб у більш ніж 20 компаніях. Наприклад, пресслужба Uklon повідомила, що їхній сервіс налічує близько 100 000 водіїв. Glovo співпрацює з тисячами кур’єрів по всій Україні, а Bolt – із десятками тисяч водіїв і кур’єрів, зазначили у пресслужбах цих компаній.

29 квітня Кабінет Міністрів України затвердив проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу, який регулюватиме міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.