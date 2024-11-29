Держгеонадр очолив топменеджер «Укргазвидобування»

Кабінет Міністрів призначив Олега Гоцинця головою Державної служби геології та надр України, йдеться у повідомленні уряду 29 листопада. Одна з основних функцій Держгеонадр – видача ліцензій на користування надрами та контроль за виконанням її умов.

Ключові факти

Відповідно до декларації, Гоцинець працював начальником департаменту надрокористування АТ «Укргазвидобування».

За сумісництвом він був менеджером проектів НАК «Нафтогаз України», а також експертом Державної комісії України по запасах корисних копалин.

Гоцинець задекларував за 2023 рік заробітну плату в розмірі майже 2,8 млн грн від АТ «Укргазвидобування», 210 084 грн за сумісництвом від НАК «Нафтогаз України» і 12 469 грн гонорару від Держкомісії по запасах корисних копалин.

Контекст

У серпні Держгеонадра програла суд компанії «Укрнафтобуріння» щодо спецдозволу на розробку Сахалінського родовища, одного з найперспективніших в Україні.

Через восьмимісячний простій «Укрнафтобуріння» без дозволу на видобуток газу держава недоотримала 6 млрд грн податків та дивідендів, повідомив голова правління «Укрнафтобуріння» Олег Мальчик в інтерв’ю Forbes.

8 листопада Кабінет міністрів звільнив Романа Опімаха з посади голови Державної служби геології та надр. Виконував обовʼязки голови служби його заступник Сергій Дехтяренко.