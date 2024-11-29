Держгеонадр очолив топменеджер «Укргазвидобування»

Кабінет Міністрів призначив Олега Гоцинця головою Державної служби геології та надр України, йдеться у повідомленні уряду 29 листопада. Одна з основних функцій Держгеонадр – видача ліцензій на користування надрами та контроль за виконанням її умов.
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Ключові факти
- Відповідно до декларації, Гоцинець працював начальником департаменту надрокористування АТ «Укргазвидобування».
- За сумісництвом він був менеджером проектів НАК «Нафтогаз України», а також експертом Державної комісії України по запасах корисних копалин.
- Гоцинець задекларував за 2023 рік заробітну плату в розмірі майже 2,8 млн грн від АТ «Укргазвидобування», 210 084 грн за сумісництвом від НАК «Нафтогаз України» і 12 469 грн гонорару від Держкомісії по запасах корисних копалин.
Контекст
У серпні Держгеонадра програла суд компанії «Укрнафтобуріння» щодо спецдозволу на розробку Сахалінського родовища, одного з найперспективніших в Україні.
Через восьмимісячний простій «Укрнафтобуріння» без дозволу на видобуток газу держава недоотримала 6 млрд грн податків та дивідендів, повідомив голова правління «Укрнафтобуріння» Олег Мальчик в інтерв’ю Forbes.
8 листопада Кабінет міністрів звільнив Романа Опімаха з посади голови Державної служби геології та надр. Виконував обовʼязки голови служби його заступник Сергій Дехтяренко.
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