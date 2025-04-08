Уряд призначив тимчасового керівника БЕБ. Що про нього відомо

Кабінет міністрів призначив т.в.о. директора Бюро економічної безпеки Максима Кутергу, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Рішення ухвалили на засідання уряду 8 квітня. До цього в. о. директора Бюро був Сергій Перхун.

Ключові факти

Уряд вирішив тимчасово покласти виконання обов’язків директора Бюро економічної безпеки України на Максима Кутергу.

Кутерга з 2004-го по 2015 рік працював у правоохоронних органах, після цього до 2019-го – в Генеральній прокуратурі України.

Протягом 2019-2022 років він працював у приватних структурах.

Із 2022-го Кутерга почав службу в Бюро економічної безпеки України, у 2023-му став керівником Територіального управління БЕБ у Київській області.

З липня 2024 займав посаду заступника Директора з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Бюро економічної безпеки України.

Контекст

З квітня 2024 року в. о. директора Бюро економічної безпеки України був Сергій Перхун. Він став четвертим керівником за час існування Бюро економічної безпеки (БЕБ).

За час його роботи депутати профільного фінансового комітету Ради, які раніше критикували роботу бюро, висловлювали стриманий оптимізм щодо його діяльності. Причина – детективи вперше активно взялися за розслідування ринку нелегального тютюну.

На початку 2025-му завершився перший етап відбору кандидатів на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). До наступного раунду вийшло 30 із 43 кандидатів. Більшість – представники державного сектора: прокуратури, БЕБ, Національного антикорупційного бюро (НАБУ), податкової та Офісу президента. Як відбувався конкурс, хто претендує на крісло директора головного правоохоронного органа для бізнесу та чи є ризики для його роботи – читайте тут.