Вищий антикорупційний суд 12 листопада обрав Дмитру Басову, виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки «Енергоатома», запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави в 40 млн грн, передає Суспільне новини. Його підозрюють в участі у масштабній корупційній схемі в енергетиці та отриманні хабара у $53 000.
Деталі
- У справі НАБУ і САП Дмитро Басов фігурує під кодовим ім’ям Тенор. Слідство стверджує, що він керував тіньовими закупівлями та розрахунками в організації, яку очолював бізнесмен Тимур Міндіч.
- Обвинувачення просило взяти Басова під варту на 60 діб без застави, або, якщо суд не погодиться, встановити заставу у 45,42 млн грн через ризики переховування та можливого тиску на свідків. За даними прокурора, Басов планував виїзд до Відня і має рахунки за кордоном.
- Адвокат заперечував отримання хабаря та завдану шкоду державі, називав заставу «неправомірною» і просив її зменшити. Він також сумнівався в існуванні злочинної групи і пояснював записи розмов «робочими питаннями».
- Сам Басов заявив, що не вчиняв правопорушень, не знає фігурантів справи та не може сплатити запропоновану заставу. Він просив суд обрати запобіжний захід, що дозволить йому продовжувати роботу.
- Суд відправив Басова під варту на 60 днів з альтернативою застави у 40 млн грн.
Контекст
У межах справи сімом особам оголошено підозру, затримано п’ятьох осіб. НАБУ не розкриває імен фігурантів справи. На плівках правоохоронців, за твердженням нардепа від «Голосу» Ярослава Железняка, фігурують: Карлсон – співвласник компанії «Квартал 95» Тимур Міндіч; Професор – міністр юстиції, колишній міністр енергетики Герман Галущенко; Тенор – виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатома», колишній співробітник Генпрокуратури Дмитро Басов; Рокет – колишній радник Галущенка Ігор Миронюк.
Детективи НАБУ провели обшуки в бізнесмена Тимура Міндіча – співвласника студії «Квартал 95», повідомила УП із посиланням на джерела в правоохоронних органах. Слідчі дії також відбулися в міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики. НАБУ опублікувало уривки аудіозаписів у рамках розслідування справи про можливу корупцію в енергетичній сфері. Хронологію подій можна прочитати тут.
