Вищий антикорупційний суд 12 листопада обрав Дмитру Басову, виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки «Енергоатома», запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави в 40 млн грн, передає Суспільне новини . Його підозрюють в участі у масштабній корупційній схемі в енергетиці та отриманні хабара у $53 000.

Деталі

У справі НАБУ і САП Дмитро Басов фігурує під кодовим ім’ям Тенор. Слідство стверджує, що він керував тіньовими закупівлями та розрахунками в організації, яку очолював бізнесмен Тимур Міндіч.

Обвинувачення просило взяти Басова під варту на 60 діб без застави, або, якщо суд не погодиться, встановити заставу у 45,42 млн грн через ризики переховування та можливого тиску на свідків. За даними прокурора, Басов планував виїзд до Відня і має рахунки за кордоном.

Адвокат заперечував отримання хабаря та завдану шкоду державі, називав заставу «неправомірною» і просив її зменшити. Він також сумнівався в існуванні злочинної групи і пояснював записи розмов «робочими питаннями».

Сам Басов заявив, що не вчиняв правопорушень, не знає фігурантів справи та не може сплатити запропоновану заставу. Він просив суд обрати запобіжний захід, що дозволить йому продовжувати роботу.

Суд відправив Басова під варту на 60 днів з альтернативою застави у 40 млн грн.

Контекст

У межах справи сімом особам оголошено підозру, затримано п’ятьох осіб. НАБУ не розкриває імен фігурантів справи. На плівках правоохоронців, за твердженням нардепа від «Голосу» Ярослава Железняка, фігурують: Карлсон – співвласник компанії «Квартал 95» Тимур Міндіч; Професор – міністр юстиції, колишній міністр енергетики Герман Галущенко; Тенор – виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатома», колишній співробітник Генпрокуратури Дмитро Басов; Рокет – колишній радник Галущенка Ігор Миронюк.

Детективи НАБУ провели обшуки в бізнесмена Тимура Міндіча – співвласника студії «Квартал 95», повідомила УП із посиланням на джерела в правоохоронних органах. Слідчі дії також відбулися в міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики. НАБУ опублікувало уривки аудіозаписів у рамках розслідування справи про можливу корупцію в енергетичній сфері. Хронологію подій можна прочитати тут.