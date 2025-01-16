Верховна Рада повернула штрафи для недобросовісних постачальників зброї

Верховна Рада відновила штрафи недобросовісним постачальникам за затримку поставок зброї на фронт. Про це 16 січня повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа. За законопроєкт №12245 проголосували 239 депутатів.

Ключові факти

Ухвалення документа, який вносить зміни у бюджетний кодекс щодо інвестиційних проєктів, є виконанням маяку МВФ.

Законопроєкт передбачає, зокрема, пріоритезацію більшості капітальних видатків на рівні уряду і концентрації фінансового ресурсу на найбільш важливих проєктах, а не розпорошення по сотнях обʼєктів у десятках розпорядників бюджетних коштів.

Зазначається, що відбір проєктів відбуватиметься за єдиними правилами і критеріями, а не окремі процедури для кожного фонду чи субвенції.

Передбачено фінансування з бюджету лише тих обʼєктів, які пройшли оцінки і визнані такими, які можна і потрібно реалізувати (що усуває персональний політичний вплив на розподіл коштів).

Проєкт визначає наявність єдиного портфелю інвестиційних проєктів, які можна пропонувати до фінансування міжнародним донорам, а також передбачає відображення процесу прийняття рішень щодо публічних інвестиційних проєктів та досягнутих результатів онлайн.

Депутати врахували кілька важливих правок, серед яких і відновлення штрафів недобросовісним постачальникам за затримку поставок зброї на фронт.

Схвалили і розширення кола суб’єктів, які можуть претендувати на молодіжні гранти, а ще зняли питання погашення боргів місцевих бюджетів 2008–2009 років перед державним бюджетом, яке було в першому читанні.

Контекст

У 2024 році в Україні виникли проблеми з несвоєчасними та неякісними поставками зброї для Збройних сил України (ЗСУ). Зокрема, 26 листопада 2024 року Міністерство оборони України повідомило про розслідування щодо постачання неякісних 120-міліметрових мін українському війську. Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало кримінальне провадження у цій справі.

28 листопада Міністерство стратегічних галузей промисловості повідомило, що з партії мін на 54 000 одиниць, щодо яких виникли підозри, поверненню підлягає близько 24 000.

Агенція оборонних закупівель (АОЗ) в 2025 році буде диверсифікувати ризики при постачанні, маючи два-три контракти з виробниками та надійними постачальниками на кожну критичну номенклатуру після «масштабної помилки», яка виникла з постачанням мін українського виробництва, повідомила очільниця Агенції Марина Безрукова.