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Верховна Рада повернула штрафи для недобросовісних постачальників зброї

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Верховна Рада відновила штрафи недобросовісним постачальникам за затримку поставок зброї на фронт. Про це 16 січня повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа. За законопроєкт №12245 проголосували 239 депутатів.

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Ключові факти

  • Ухвалення документа, який вносить зміни у бюджетний кодекс щодо інвестиційних проєктів, є виконанням маяку МВФ.
  • Законопроєкт передбачає, зокрема, пріоритезацію більшості капітальних видатків на рівні уряду і концентрації фінансового ресурсу на найбільш важливих проєктах, а не розпорошення по сотнях обʼєктів у десятках розпорядників бюджетних коштів.
  • Зазначається, що відбір проєктів відбуватиметься за єдиними правилами і критеріями, а не окремі процедури для кожного фонду чи субвенції.
  • Передбачено фінансування з бюджету лише тих обʼєктів, які пройшли оцінки і визнані такими, які можна і потрібно реалізувати (що усуває персональний політичний вплив на розподіл коштів).
  • Проєкт визначає наявність єдиного портфелю інвестиційних проєктів, які можна пропонувати до фінансування міжнародним донорам, а також передбачає відображення процесу прийняття рішень щодо публічних інвестиційних проєктів та досягнутих результатів онлайн.
  • Депутати врахували кілька важливих правок, серед яких і відновлення штрафів недобросовісним постачальникам за затримку поставок зброї на фронт.
  • Схвалили і розширення кола суб’єктів, які можуть претендувати на молодіжні гранти, а ще зняли питання погашення боргів місцевих бюджетів 2008–2009 років перед державним бюджетом, яке було в першому читанні.

Контекст

У 2024 році в Україні виникли проблеми з несвоєчасними та неякісними поставками зброї для Збройних сил України (ЗСУ). Зокрема, 26 листопада 2024 року Міністерство оборони України повідомило про розслідування щодо постачання неякісних 120-міліметрових мін українському війську. Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало кримінальне провадження у цій справі.

28 листопада Міністерство стратегічних галузей промисловості повідомило, що з партії мін на 54 000 одиниць, щодо яких виникли підозри, поверненню підлягає близько 24 000

Агенція оборонних закупівель (АОЗ) в 2025 році буде диверсифікувати ризики при постачанні, маючи два-три контракти з виробниками та надійними постачальниками на кожну критичну номенклатуру після «масштабної помилки», яка виникла з постачанням мін українського виробництва, повідомила очільниця Агенції Марина Безрукова.

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