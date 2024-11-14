УЗ скоротила прибуток уп’ятеро, порт «Південний» – наростив у 11 разів. Фінрезультати державних логістичних компаній за три квартали

«Укрпошта» закінчила три квартали 2024 року зі збитком, «Укрзалізниця» скоротила чистий прибуток уп’ятеро порівняно з результатами січня–вересня минулого року, морські порти нарощують прибутки, дунайські – скорочують, свідчать дані сервісу YouControl. Результати показали найбільші державні логістичні компанії за три квартали року.

Ключові факти

У січні–вересні 2024 року виторг державної «Укрпошти» зріс на 12,2% – до 9,38 млрд грн. Чистий збиток компанії за цей період збільшився на 5% – до 594,8 млн грн.

Виторг «Укрзалізниці» за січень–вересень зріс до 78 млрд грн – на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року. УЗ завершила три квартали 2024-го з показником чистого прибутку 1,66 млрд грн, що майже вп’ятеро менше фінансових показників компанії за аналогічний період минулого року.

Порт Південний збільшив виторг у понад 11 разів – до 2,34 млрд грн за підсумками січня–вересня. Південний змінив 314,64 млн грн чистого збитку за підсумками трьох кварталів 2023-го на 921,56 млн грн у січні–вересні 2024-го.

Порт Чорноморськ за цей період підвищив виторг втричі – до 1,48 млрд грн. У січні–вересні порт наростив показник чистого прибутку в понад 17 разів – до 668,89 млн грн порівняно з аналогічним періодом торік.

Одеський морський торговельний порт за січень–вересень 2024-го збільшив виторг на 13% – до 253 млн грн. Показник чистого прибутку за цей час виріс майже в 2,5 раза – до 135,74 млн грн.

Натомість дунайські порти за підсумками трьох кварталів 2024-го скоротили фінансові результати. Ізмаїл зменшив виторг на 35%, до 1,32 млрд грн, прибуток вдвічі – до 389,99 млн грн.

Порт Рені за січень–вересень 2024-го скоротив виторг у 4,5 раза, до 175 млн грн, прибуток порівняно з трьома кварталами 2023-го впав у 51 раз – до 10,74 млн грн.

Контекст

За підсумками 2023 року, УЗ вийшла на 4,9 млрд грн прибутку проти майже 10 млрд грн збитків у 2022-му. Проте 2024 рік УЗ може знову закінчити зі збитком, говорив ексочільник УЗ Євген Лященко в інтервʼю Forbes у липні.

«Укрпошта» закінчила 2023 рік з чистим доходом у 11,9 млрд грн, що на 19% більше проти показника 2022 року. Для порівняння: у довоєнному 2021 році дохід «Укрпошти» становив 11,1 млрд грн, у 2022-му – знизився до 10 млрд грн. У 2023 році кількість відправлених посилок зросла на 40%, також на 40% збільшилася кількість грошових переказів.

Торік порт Південний скоротив перевалку вантажів на понад 50% – до 10,08 млн т, за даними Адміністрації морських портів (АМПУ), наданих на запит Forbes Ukraine. Потужність перевалки в порту Чорноморськ майже не змінилась та за підсумками 2023-го склала 11,4 млн т. Одеський морський торговельний порт торік обробив 8,4 млн т вантажів – на 9% більше, ніж у 2022-му.

Дунайські порти Рені та Ізмаїл торік обробили 20,2 млн т (у 2,3 раза більше, ніж в 2022-му) та 10,07 млн т (на 47% більше) відповідно.