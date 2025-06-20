«Укрзалізниця» дозволила перевезення вантажів у вагонах, які належать іноземним залізницям. Про це повідомила пресслужба Мінрозвитку. Заборона діяла з 1 березня цього року.

Деталі

УЗ затвердила процедуру визначення іновагонів технічно сумісними з інфраструктурою залізниць України.

Фахівці компанії погодили з залізничними адміністраціями суміжних країн технічні аспекти та врегулювали низку організаційних моментів. Затверджена типова форма договору про організацію курсування іноземних вантажних вагонів територією України. Скасовуються чинні конвенційні обмеження на їх курсування.

Власники іновагонів матимуть 30 днів із моменту публікації договору, аби укласти відповідні угоди з УЗ та надати необхідну технічну інформацію для визначення інтероперабельності вагонів – для їх подальшого використання у внутрішньому залізничному сполученні.

Контекст

З 1 березня в Україні діяла конвенція, якою було обмежено курсування іноземних вантажних вагонів. Причина – припинення угоди про спільне використання вантажних вагонів на просторі колишнього СНД та пов’язаних із нею нормативних документів. Це унеможливило застосування вагонів приписки інших держав на українській інфраструктурі.