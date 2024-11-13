В Україні після перевірок виписали рекордні майже 9000 штрафів ФОПам, що працюють із підакцизними товарами

Державна податкова служба провела за дев'ять місяців року понад 16 000 камеральних перевірок, за якими нараховано 9,5 млн грн штрафів щодо ФОПів, які працюють із підакцизними товарами, повідомляє Опендатабот. Податкова проводила й фактичні перевірки, за результатами яких винесено майже 9000 рішень та нараховано штрафів на 132,2 млн грн.

Ключові факти

Цьогоріч податкова провела 16 119 камеральних перевірок ФОПів, що працюють із підакцизним товаром. За результатами було нараховано 9,53 млн грн штрафних санкцій (у 2023-му – 21,96 млн грн), з яких узгоджено майже всю суму – 9,52 млн грн.

ФОПів, що працюють із підакцизним товаром. За результатами було нараховано 9,53 млн грн штрафних санкцій (у 2023-му – 21,96 млн грн), з яких узгоджено майже всю суму – 9,52 млн грн. Для порівняння, найбільша кількість камеральних перевірок за останні пʼять років була проведена у 2020 році – 33 882 перевірки.

Інфографіка: Опендатабот

За результатами фактичних перевірок було прийнято ще 8983 штрафні санкції, це рекордна кількість за останні пʼять років. Порушники мають сплатити 132,2 млн грн (минулого року – 133,1 млн грн). Цьогоріч середня сума санкційних штрафів зменшилась у 2,5 раза, порівняно з 2021 роком, та складає 14 700 грн.

було прийнято ще 8983 штрафні санкції, це рекордна кількість за останні пʼять років. Порушники мають сплатити 132,2 млн грн (минулого року – 133,1 млн грн). Цьогоріч середня сума санкційних штрафів зменшилась у 2,5 раза, порівняно з 2021 роком, та складає 14 700 грн. Для порівняння, у 2020–2021 роках в середньому приймали по 5800 рішень на рік, при цьому загальна сума санкцій становила 210 млн грн на рік. Минулоріч кількість рішень залишалась на тому ж рівні, однак загальна сума штрафів була знижена у 1,5 раза.

Інфографіка: Опендатабот

Контекст

Податкова за девʼять місяців провела 5483 документальні перевірки ФОПів, що на чверть менше, ніж у аналогічний період минулого року. Попри зменшення кількості перевірок, сума штрафних санкцій у 2024 році зросла у 5,7 раза, порівняно з відповідним періодом минулоріч (518,8 млн грн). Утім підприємці вдало оскаржують деякі з цих рішень.

Цьогоріч за підсумками податкових перевірок донараховано 2,33 млрд грн, а після оскарження податкових рішень ця сума знизилася до 1,06 млрд грн. До порівняння, минулоріч оштрафованим вдалось оскаржити лише третину.

У 2024-му, за даними Державної податкової служби, заплановано понад 3300 перевірок компаній та ФОПів. Із них майже 73% припаде на компанії, а решта – на приватних підприємців.

Уже з 1 грудня в Україні припиняє дію мораторій на проведення документальних перевірок ФОПів 1-ї та 2-ї груп, тож кількість перевірок може побільшати.

ДПС може донарахувати податки після перевірки, якщо підприємець занижував доходи або завищував витрати, безпідставно користувався податковими пільгами, припускався порушень у сфері ПДВ, несвоєчасно подавав звітність, співпрацював з ризиковими контрагентами, не дотримувався валютного законодавства або ж порушував правила обліку податкових різниць.