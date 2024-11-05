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Мінцифри презентувало ще пʼять послуг сервісу е-Підприємець у «Дії»

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Міністерство цифрової трансформації масштабує сервіс е-Підприємець на порталі «Дія» і презентувало ще пʼять послуг у форматі бета-тестування, повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Пів року тому сервіс нараховував 10 послуг за однією заявою – від відкриття ФОП до пожежної декларації.

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Ключові факти

  • Сьогодні Мінцифри презентували ще п’ять послуг у форматі бета-тестування. Відтепер також можна подати: повідомлення про використання єдиного рахунку; повідомлення про прийняття працівника на роботу; заяву про реєстрацію РРО; заяву про реєстрацію ПРРО і повідомлення про об’єкти оподаткування (за формою 20-ОПП).
  • За словами Федорова, е-Підприємець працює просто та логічно. Треба заповнити заяву, вказати вид бізнесу і сервіс сам пропонує найпопулярніші послуги за вашим напрямом. 
  • Усі довідки, витяги та інші «папери» зберігаються на порталі «Дія» в особистому кабінеті.
  • «Раніше, щоб відкрити бізнес, треба було обійти понад сім установ, зібрати, без перебільшень, кілограми паперів та витратити до 53 днів. Зараз весь процес триває до 30 хвилин», – сказав віце-премʼєр.
Мінцифри презентувало ще пʼять послуг сервісу е-Підприємець у «Дії» /Фото 1

Інфографіка: Мінцифри

Контекст

У червні у «Дії» зʼявилася комплексна послуга е-Підприємець. Нею можуть користуватись майбутні підприємці, а діючий бізнес може отримати додаткові послуги, наприклад, витяги і декларації.

Комплексну послугу е-Підприємець розробили в межах проєкту EU4DigitalUA, що фінансується Євросоюзом та впроваджується Академією електронного управління Естонії.

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