В Україні провели тестовий випуск аграрної ноти. Як це працює

В Реєстрі аграрних нот, що депонуються в Центральному депозитарії, 6 березня відбулася тестова видача першої аграрної ноти за участю кредитора та боржника, які завершили всі етапи оформлення й реєстрації. Про це повідомила пресслужба Національного депозитарію України (НДУ).

Деталі

Першу аграрну ноту видало ТОВ «Агрофірма-Обрій» (Хмельницька область), а її власником стало ТОВ «АП Імпорт» із групи «Агропросперис», яке виступило кредитором.

Зазначається, що аграрна нота прискорює залучення фінансування, а її електронний формат економить час, особливо під час польових робіт.

Цей інструмент полегшує співпрацю кредиторів із агровиробниками. Запуск аграрних нот сприяє розвитку фінансової інфраструктури агросектору та цифровізації ринків капіталу, хоча систему ще потрібно вдосконалити, заявили в НДУ.

Реєстр нот веде НДУ, забезпечуючи облік і операції для залучення інвестицій в агросектор. Пріоритет надається автоматизації процесів.

Пілотний випуск відбувся за підтримки IFC і Швейцарії в рамках проєкту розвитку доступу агросектору до ринків капіталу.

Контекст

Аграрна нота – це електронний цінний папір, який не випускається у фізичній формі, а існує як запис у депозитарній системі та фіксується в Реєстрі аграрних нот. Вона дозволяє агровиробникам отримувати кошти, використовуючи майбутню сільгосппродукцію як заставу.

17 жовтня 2024 року пресслужба НКЦПФР заявила про завершення підготовки нормативної бази для запуску аграрних нот.