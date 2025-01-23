В Україні торік майже на чверть поменшало компаній, створених іноземцями. Хто найчастіше відкривав бізнес

У 2024 році в Україні було зареєстровано 1109 нових компаній з іноземними власниками, що на 24,2% менше, ніж у 2023 році, повідомляє Опендатабот 23 січня із посиланням на дані Єдиного державного реєстру. У порівнянні з 2021 роком, таких бізнесів поменшало на 60%.

Ключові факти

Минулого року громадяни 78 країн відкрили бізнес в Україні. Найчастіше реєстрували компанії громадяни Туреччини – 201 бізнес, далі громадяни Польщі – 90 компаній та США – 89 бізнесів.

Найчастіше іноземні компанії займаються оптовою торгівлею (255 компаній, 23%), компʼютерним програмуванням (109 компаній, 9,8%) та операціями з нерухомістю (86 компаній, 7,8%).

Інфографіка: Опендатабот Інфографіка: Опендатабот Попередній слайд Наступний слайд

Майже половина нових іноземних компаній зосереджені в Києві – 542 (48,9%). Також популярними регіонами стали Львівщина – 137 компаній (12,4%) та Одещина – 122 компанії (11%).

Інфографіка: Опендатабот

Найбільший статутний капітал, серед новостворених компаній минулоріч, має ТОВ «ДВЛ УКР» із Києва. Її кінцевий бенефіціар – громадянин Франції, а сума статутного капіталу склала 1,18 млрд грн. У топі також ТОВ «ТРЕЙД СОЛЮШИНЗ» (456,7 млн грн) та ТОВ «ДК КИЇВ АУТЛЕТ» (335,6 млн грн), власником яких є громадянин Чехії.

Контекст

За перше півріччя 2024-го в Україні зареєстрували понад 13 000 нових компаній та майже 148 500 ФОПів. Ці показники зросли у порівнянні з першим півріччям 2023 року. За аналогічний період 2023 року українці зареєстрували майже 12 500 компаній та 134 000 ФОПів.

Торік в Україні закрили 209 750 фізичних осіб-підприємців (ФОП), таким чином приріст закритих ФОПів склав понад 32% у порівнянні з 2023 роком. Це найвищий показник закриттів за останні 5 років. Водночас реєстрація нових знизилася на 5% до 284 878 ФОПів, порівняно з 2023 роком, йшлося у аналізі YouControl.Market.