Більше жінок в IT. Війна перетасувала гендерні ролі в українській tech-індустрії. Як бізнесу взяти з цього тренду максимум користі? Розповідає CEO Techosystem Катерина Гречко

2025 рік став знаковим для жіночого лідерства: частка жінок-CEO у компаніях зі списку Fortune 500 досягла рекордних 11,6%. В Україні, попри війну, частка жінок на керівних позиціях у технокомпаніях становить 34%, зростає і їхня роль у бізнесі та стартапах. CEO екосистемної організації Techosystem Катерина Гречко розповіла про зміни гендерних ролей у продуктовому IT та які переваги це дає бізнесу.

2025 рік почався із надзвичайної віхи. Частка жінок, які керують компаніями зі списку Fortune 500, вперше досягла рекордних 11,6%. Це найвищий показник за всю історію існування списку. Протягом останніх років ця частка коливалася на рівні 10% і не могла «пробити стелю».

А як змінилося жіноче лідерство в tech-індустрії України майже за три роки повномасштабної війни Росії проти України?

Гендерний баланс в українському IT

Жінок в українському бізнесі за час великої війни побільшало. Причини очевидні й давно відомі. Це і загальний кадровий голод, що спонукає роботодавців залучати жінок до історично «чоловічих» професій, і обмеження на пересування й виїзд чоловіків за кордон, що критично необхідно на різних етапах зрілості бізнесу.

На початок 2025-го, згідно з даними Єдиного державного реєстру, 61% усіх новостворених ФОПів в Україні відкрили жінки. У 2023-му цей показник був на рівні 57%, а до повномасштабного вторгнення не перевищував 51%. Частка жінок-директорів компаній наприкінці 2024-го зросла до 34% порівняно з двома попередніми роками (33% та 27% відповідно).

В IT-секторі гендерний дисбаланс вирівнюється протягом останніх 15 років. Наприкінці 2011 року, як свідчить дослідження DOU, в українському IT було лише 7% жінок, наприкінці 2023-го – вже 24%. На серпень 2024-го частка фахівчинь у технологічних компаніях досягла 40% з понад 302 000 спеціалістів, згідно з даними дослідження Львівського IT Кластера. На третій рік великої війни жінки обіймали кожну четверту технічну посаду і, що не менш важливо, 34% С-level позицій.

Схожу динаміку я понад два роки роботи Techosystem спостерігаю й у продуктових стартапах. Більш ніж половина стартапів мають від 21% до 50% жінок серед своїх працівників, згідно з даними каталогу Top 100 Rising Ukrainian Startups.

41% учасників цього списку мають щонайменше одну співзасновницю, загалом жінки-фаундерки є у 43% стартапів.

Жіноче лідерство у продуктових вертикалях

Щоб залучити більше жінок на керівні посади в технологічній сфері, потрібно давати шанс людям зі здібностями й дозволяти їм розкриватися, казала очільниця виробника мікросхем AMD Ліза Су в інтерв’ю Time, який визнав її CEO року. Українська напівпровідникова індустрія поки що перебуває у зародковому стані, але низці вертикалей є чим пишатися.

Жінки дедалі активніше стають засновницями, співзасновницями, СЕО або виконують ключові ролі у стартапах, що належать до критично важливих доменів для економіки України. Зокрема й defense tech. 38% штату підприємств «Укроборонпрому», згідно з даними Politico, складають жінки. Частка залучених у приватному оборонному секторі ще вища.

Відкриттям також став український HR Tech. На кінець 2023 року 52% компаній, що розробляють технологічні рішення для управління персоналом, мали жінок-співзасновниць. Частка – від 25% до 100% лідерської команди, виявило дослідження Techosystem State of Ukrainian HR Tech.

17% українських фінтех-компаній мають жінок-фаундерок та на керівних посадах, свідчить дані Українського фінтех-каталогу 2023 року. Для порівняння: на західних ринках лише 7,7% підприємців у фінтех-сфері – жінки. Серед генеральних директорів їхня частка не перевищує 4%, у радах директорів – лише 18%, підрахували дослідники The Conversation навесні 2024 року.

Окрема історія – екосистемні громадські та бізнесові організації. Жінки очолюють IT Ukraine та Kharkiv IT Cluster – одні з найбільш зрілих IT-асоціацій в Україні. Очільниць мають створені за останні півтора року спілки, що популяризують режим «Дія.City», – Diia City Union та Diia City United.

Приклади з державного сектора – це оборонний кластер Brave1 та Український фонд стартапів, якими керує Наталія Кушнерська. В «оборонці» – заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, очільниця Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.

Користь від балансу гендеру

Жінки перевершують чоловіків у лідерстві в технологічній індустрії з показником ефективності 52,1% проти 42%, виявили дослідження Zenger Folkman. У 2023-му жінки обіймали лише 22% усіх технічних посад у європейських технологічних компаніях, свідчать розрахунки McKinsey. Якщо європейській tech-індустрії вдасться наростити цю частку до бодай 45% до 2027 року, її ВВП може зрости більш ніж удвічі – до €600 млрд.

Інше дослідження McKinsey доводить, що існує тісний взаємозв’язок між гендерною різноманітністю лідерських команд і фінансовою ефективністю компаній. Бізнеси з кращим гендерним балансом мають на 48% більше шансів перевершити менш збалансованих конкурентів.