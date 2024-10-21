В Україні відбулися перші торги гарантіями походження електроенергії з відновлюваних джерел енергії

В Україні відбулися перші торги гарантіями походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії. Про це повідомила пресслужба АТ «Оператор ринку» 21 жовтня. Гарантіями цікавиться бізнес, який для виробництва товарів і послуг використовує зелену електроенергію.

Деталі

Під час торгів на майданчику «Оператора ринку» придбано 28 257 гарантій походження, які пропонувало ПрАТ «Укргідроенерго».

Їхніми власниками стали 12 українських компаній. Ціна однієї гарантії походження за результатами торгів становить 13 грн/МВт*год.

Контекст

Торги гарантіями походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, є важливим механізмом для прозорості походження енергії та сприяння розвитку зеленої енергетики.

Гарантії походження (GoO – Guarantees of Origin) – це електронні сертифікати, які підтверджують, що певна кількість електроенергії була вироблена з відновлюваних джерел, таких як сонце, вітер, вода або біомаса.

Торгівля гарантіями походження на майданчику «Оператора ринку» здійснюється стандартизованими та спеціальними продуктами. Для продавців і покупців гарантій походження доступні два види торгів: безперервні та індивідуальні.

Після купівлі гарантії походження покупець-споживач має погасити (активувати) її у Реєстрі гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, адміністрування якого здійснює НКРЕКП.

Після цього куплена гарантія походження виводиться з обігу та є підтвердженням того, що покупець використовує для виробництва товарів чи послуг зелену енергію.