В Україні відбулися перші торги гарантіями походження електроенергії з відновлюваних джерел енергії

В Україні відбулися перші торги гарантіями походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії. Про це повідомила пресслужба АТ «Оператор ринку» 21 жовтня. Гарантіями цікавиться бізнес, який для виробництва товарів і послуг використовує зелену електроенергію.
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Деталі
- Під час торгів на майданчику «Оператора ринку» придбано 28 257 гарантій походження, які пропонувало ПрАТ «Укргідроенерго».
- Їхніми власниками стали 12 українських компаній. Ціна однієї гарантії походження за результатами торгів становить 13 грн/МВт*год.
Контекст
Торги гарантіями походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, є важливим механізмом для прозорості походження енергії та сприяння розвитку зеленої енергетики.
Гарантії походження (GoO – Guarantees of Origin) – це електронні сертифікати, які підтверджують, що певна кількість електроенергії була вироблена з відновлюваних джерел, таких як сонце, вітер, вода або біомаса.
Торгівля гарантіями походження на майданчику «Оператора ринку» здійснюється стандартизованими та спеціальними продуктами. Для продавців і покупців гарантій походження доступні два види торгів: безперервні та індивідуальні.
Після купівлі гарантії походження покупець-споживач має погасити (активувати) її у Реєстрі гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, адміністрування якого здійснює НКРЕКП.
Після цього куплена гарантія походження виводиться з обігу та є підтвердженням того, що покупець використовує для виробництва товарів чи послуг зелену енергію.
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