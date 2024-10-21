В Украине прошли первые торги гарантиями происхождения электроэнергии из возобновляемых источников энергии

В Украине прошли первые торги гарантиями происхождения электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии. Об этом сообщила пресс-служба АО «Оператор рынка» 21 октября. Гарантиями интересуется бизнес, использующий зеленую электроэнергию для производства товаров и услуг.
🎬 Премʼєра YouTube-проєкту Forbes Next про майбутніх зірок українського бізнесу. Перший випуск про бренд Mermade, який заробляє 155 млн грн на косметиці в маленьких баночках.👉 Дивіться за цим лінком
Подробности
- В ходе торгов на площадке «Оператора рынка» приобретено 28 257 гарантий происхождения, которые предлагало ЧАО «Укргидроэнерго».
- Их владельцами стали 12 украинских компаний. Стоимость одной гарантии происхождения по результатам торгов составляет 13 грн/МВт*ч.
Контекст
Торги гарантиями происхождения электрической энергии, производимой из возобновляемых источников энергии, являются важным механизмом для прозрачности происхождения энергии и содействия развитию зеленой энергетики.
Гарантии происхождения (GoO – Guarantees of Origin) – это электронные сертификаты, подтверждающие, что определенное количество электроэнергии было произведено из возобновляемых источников, таких как солнце, ветер, вода или биомасса.
Торговля гарантиями происхождения на площадке Оператора рынка осуществляется стандартизированными и специальными продуктами. Для продавцов и покупателей гарантий происхождения доступны два вида торгов: непрерывные и индивидуальные.
После покупки гарантии происхождения покупатель-потребитель должен погасить (активировать) ее в Реестре гарантий происхождения электрической энергии, производимой из возобновляемых источников энергии, администрирование которого осуществляет НКРЭКУ.
После этого купленная гарантия происхождения выводится из обращения и подтверждает, что покупатель использует для производства товаров или услуг зеленую энергию.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.