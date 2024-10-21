В Украине прошли первые торги гарантиями происхождения электроэнергии из возобновляемых источников энергии

В Украине прошли первые торги гарантиями происхождения электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии. Об этом сообщила пресс-служба АО «Оператор рынка» 21 октября. Гарантиями интересуется бизнес, использующий зеленую электроэнергию для производства товаров и услуг.

Подробности

В ходе торгов на площадке «Оператора рынка» приобретено 28 257 гарантий происхождения, которые предлагало ЧАО «Укргидроэнерго».

Их владельцами стали 12 украинских компаний. Стоимость одной гарантии происхождения по результатам торгов составляет 13 грн/МВт*ч.

Контекст

Торги гарантиями происхождения электрической энергии, производимой из возобновляемых источников энергии, являются важным механизмом для прозрачности происхождения энергии и содействия развитию зеленой энергетики.

Гарантии происхождения (GoO – Guarantees of Origin) – это электронные сертификаты, подтверждающие, что определенное количество электроэнергии было произведено из возобновляемых источников, таких как солнце, ветер, вода или биомасса.

Торговля гарантиями происхождения на площадке Оператора рынка осуществляется стандартизированными и специальными продуктами. Для продавцов и покупателей гарантий происхождения доступны два вида торгов: непрерывные и индивидуальные.

После покупки гарантии происхождения покупатель-потребитель должен погасить (активировать) ее в Реестре гарантий происхождения электрической энергии, производимой из возобновляемых источников энергии, администрирование которого осуществляет НКРЭКУ.

После этого купленная гарантия происхождения выводится из обращения и подтверждает, что покупатель использует для производства товаров или услуг зеленую энергию.