В Україні складатимуть японські пікапи

Пікапи одного з японських виробників складатимуть на заводах в Україні за технологією великовузлового складання (SKD). Про це повідомила пресслужба Мінекономіки з посиланням на першу віцепрем’єрку – міністерку економіки Юлію Свириденко 17 грудня.

Ключові факти

Це спільний проєкт кількох українських виробників і японської машинобудівної компанії. Назви компаній не розголошують з безпекових причин, повідомила Forbes Ukraine пресслужба Мінекономіки.

«Це гарний сигнал іншим японським інвесторам про те, що локалізація виробництва їхньої продукції в Україні є взаємовигідною співпрацею» – зазначила Свириденко під час бізнес-форуму, організованого Японською організацією зовнішньої торгівлі.

На зустрічі із понад 200 японськими підприємцями Свириденко закликала й інші компанії відкривати в Україні виробництва.

Український уряд пропонує підтримку у вигляді компенсацій для проєктів із значними інвестиціями, податкові і митні пільги в межах індустріальних парків та інструменти страхування від воєнних ризиків, додала Свириденко.

Контекст

В Україні працює понад 40 ключових японських компаній. Японія виділила близько €1,25 млрд через японську експортно-кредитну агенцію NEXI, забезпечивши надійну фінансову підтримку для японських компаній, які готові інвестувати та працювати на українському ринку, повідомила Свириденко.

Всередині грудня Україна представила японському агентству із міжнародного співробітництва (JICA) пріоритетні проєкти для фінансування у 2025 році. Йдеться про проєкти у сферах фінансів, інфраструктури, енергетики, сільського господарства, гуманітарного розмінування, захисту довкілля, охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери, діджиталізації та розвитку промисловості.