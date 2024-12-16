Україна представила японському JICA проєкти для фінансування у 2025 році. Що у пріоритеті

Україна представила японському агентству із міжнародного співробітництва (JICA) пріоритетні проєкти для фінансування у 2025 році. Йдеться про проєкти у сферах фінансів, інфраструктури, енергетики, сільського господарства, гуманітарного розмінування, захисту довкілля, охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери, діджиталізації та розвитку промисловості. Про це повідомила 16 грудня пресслужба Мінекономіки.

Деталі

Одна із ключових тем обговорення – розвиток промисловості, розповіла перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко. Українська делегація закликала JICA підтримати проєкти із створення спільних підприємств, постачання обладнання і запчастин і відновлення зруйнованих промислових потужностей.

Ще один напрямок – енергетика. Україна розраховує на постачання енергетичного обладнання для розподіленої генерації, сонячних електростанцій для критичної інфраструктури.

Україна попросить сприяння у придбанні спецтехніки та обладнання для «Укргідроенерго» та «Укренерго» та техніки для розчищення завалів і відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

JICA просять долучатися до інвестиційних проєктів Єдиного портфеля публічних інвестиційних проєктів.

Зокрема, українські урядовці закликали японських партнерів підтримати фінансування публічних проєктів у сферах охорони здоров’я, освіти, соціальній сфері.

Для приватних проєктів – закликали Японію підтримати створення Project Preparation Facility, яке допомагатиме бізнесу готувати якісні проєкти.

Україна сподівається на підтримку Японії у питанні покриття бюджетного дефіциту.

«Вітаємо запевнення партнерів щодо підтримки України через механізм G7 ERA . JICA братиме участь в імплементації цього механізму», – сказала Свириденко.

Контекст

З початку великої війни вклад JICA у відновлення і економічну стійкість України сягнула $1,5 млрд. Це підтримка енергетичних спроможностей України, соціального сектору, економічних проєктів, гуманітарного розмінування.

Зокрема, на розмінування Японія виділила через JICA вже понад $70 млн, які були спрямовані на закупівлю машин для розмінування та обладнання.

JICA – японське агентство міжнародного співробітництва, яке діє в межах урядової програми «Офіційна допомога розвитку» (ОДР). Агенція надає технічну допомогу, виділяє пільгові позики для підтримки бюджету та має інструмент грантової (безоплатної) допомоги.