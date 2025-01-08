Сайт Мінʼюсту відновив роботу після кібератаки на держреєстри

Вебсайт Міністерства юстиції України 8 січня відновив роботу після російської кібератаки на державні реєстри 19 грудня 2024 року.

Деталі

Вебсайт Мінʼюсту відновив роботу після масштабного збою, що стався 19 грудня в мережевій інфраструктурі, яка забезпечує функціонування державних реєстрів.

Після масштабної кібератаки держреєстри та сайт міністерства тимчасово припинили роботу.

Контекст

19 грудня Мінʼюст заявив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри. Віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що сталася одна з наймасштабніших кібератак на державні реєстри України.

Через атаку, організовану росіянами, було тимчасово припинено роботу єдиних та державних реєстрів, які підпорядковуються Мінʼюсту. Попри серйозність атаки, витоку персональних даних не підтверджено.

Загалом не працювали понад 60 держреєстрів через кібератаку росіян на Мін’юст. Які наслідки й чим загрожує українцям витік даних, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

26 грудня відновили бронювання працівників на порталі «Дія», яке призупинили після кібератаки на державні реєстри.

30 грудня Мінʼюст відновив роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів після кібератаки. Відтепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків.