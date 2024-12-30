Перші реєстри відновили роботу після кібератаки. Які сервіси доступні

Міністерство юстиції України відновило роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів після кібератаки, повідомляє пресслужба відомства 30 грудня. Відтепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків.

Ключові факти

Після масштабної кібератаки РФ запрацювали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

Всі нотаріальні дії, які були вчинені під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені впродовж 5 робочих днів. Згідно з повідомленням, наразі впроваджені посилені заходи кіберзахисту.

Відомство працює над відкриттям інших реєстрів.

Контекст

19 грудня Міністерство юстиції заявило про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри. Віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що сталася одна з наймасштабніших кібератак на державні реєстри України.

Через атаку, організовану росіянами, було тимчасово припинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які підпорядковуються Мінʼюсту. Метою зловмисників було порушення функціонування критично важливої інфраструктури. За словами Стефанішиної, на першочергове відновлення роботи знадобиться орієнтовно два тижні.

Попри серйозність атаки, витоку персональних даних не підтверджено. Однак, як зазначив в.о. керівника департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов, розслідування триває, і служба наразі не може остаточно спростувати можливість витоку. Стефанішина запевнила, що всі дані збережено та підлягають відновленню. Реєстри будуть відновлені в повному обсязі, але це потребуватиме часу.

Загалом не працювали понад 60 держреєстрів через кібератаку росіян на Мін’юст. Які наслідки й чим загрожує українцям витік даних, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

Причиною масштабної кібератаки на державні реєстри Мінʼюсту міг бути як фішинг, так і підкуп працівників, які мали доступ до цих реєстрів, заявив Олександр Федієнко – голова підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі, урядового зв’язку, криптографічного захисту інформації комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.