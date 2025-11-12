Высший антикоррупционный суд 12 ноября избрал Дмитрию Басову, исполнительному директору по физической защите и безопасности «Энергоатома», меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в 40 млн грн. Об этом стало известно из трансляции заседания.

Он подозревается в участии в масштабной коррупционной схеме в энергетике и получении взятки в $53 000.