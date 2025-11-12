Высший антикоррупционный суд 12 ноября избрал Дмитрию Басову, исполнительному директору по физической защите и безопасности «Энергоатома», меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в 40 млн грн. Об этом стало известно из трансляции заседания.
Он подозревается в участии в масштабной коррупционной схеме в энергетике и получении взятки в $53 000.
Подробности
- В деле НАБУ и САП Дмитрий Басов фигурирует под кодовым именем Тенор. Следствие утверждает, что он руководил теневыми закупками и расчетами в организации, которую возглавлял бизнесмен Тимур Миндич.
- Обвинение просило взять Басова под стражу на 60 суток без залога, или, если суд не согласится, установить залог в 45,42 млн грн из-за риска бегства и возможного давления на свидетелей. По данным прокурора, Басов планировал выезд в Вену и имеет счета за границей.
- Адвокат отрицал получение взятки и причиненный вред государству, называл залог «неправомерным» и просил его уменьшить. Он также сомневался в существовании преступной группы и объяснял записи разговоров «рабочими вопросами».
- Сам Басов заявил, что не совершал правонарушений, не знает фигурантов дела и не может внести установленный залог. Он просил суд избрать меру пресечения, которая позволит ему продолжать работу.
- Суд отправил Басова под стражу на 60 дней с альтернативой залога в 40 млн грн.
Контекст
В рамках дела семи лицам объявлено подозрение, задержаны пять человек. НАБУ не раскрывает имен фигурантов дела. На пленках правоохранителей, по утверждению нардепа от «Голоса» Ярослава Железняка, фигурируют: Карлсон – совладелец компании «Квартал 95» Тимур Миндич; Профессор – министр юстиции, бывший министр энергетики Герман Галущенко; Тенор – исполнительный директор по физической защите и безопасности «Энергоатома», экс-сотрудник Генпрокуратуры Дмитрий Басов; Рокет – бывший советник Галущенко Игорь Миронюк.
Детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича – совладельца студии «Квартал 95», сообщила УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Следственные действия также произошли у министра юстиции Германа Галущенко, ранее занимавшего должность министра энергетики. НАБУ опубликовало отрывки аудиозаписей в рамках расследования дела о возможной коррупции в энергетической сфере. Хронологию событий можно прочесть здесь.
