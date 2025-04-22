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Ціни на топ-5 продуктів українського аграрного експорту суттєво зросли. Що подорожчало найбільше

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

У 2024 році ціна тонни експорту української агропродукції становила $315, а вже у квітні 2025-го зросла до $443. Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики з посиланням на міністра Віталія Коваля.

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Деталі

  • Ціна тонни експорту української аграрної продукції зросла в 1,4 раза. За словами Коваля, це вдалося зробити за рахунок збільшення експорту продукції з доданою вартістю, зокрема біоетанолу.
  • Загалом з початку року Україна експортувала аграрної продукції на $1,1 млрд, або 2,5 млн тонн, за даними Мінагрополітики. 

Як змінилися середні ціни на топ-5 продуктів експорту

  1. соняшникова олія – $1174, +37,8%
  2. кукурудза – $217, +27,1%
  3. пшениця – $231, +27,4%
  4. мʼясо птиці – $2385, +11,2%
  5. ⁠соєві боби – $409, +4,3%

Контекст

Різке зростання світових цін на олію допомогло Україні компенсувати недобір 2,5 млн т врожаю соняшнику через посуху влітку. Хто від цього найбільше виграє та до чого тут старіючі пальми в Індонезії й Малайзії, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

Україна залежить від експорту, щоб заробити життєво важливу іноземну валюту для фінансування протистояння у війні з РФ. Українська влада раніше застерігала, що закінчення терміну дії безмитної торгівлі з ЄС 5 червня може завдати «серйозної шкоди» її економіці. За даними джерел ЄП, ЄС не планує нові торговельні преференції для України після завершення дії чинного механізму лібералізації після 5 червня 2025 року.

Україна найближчими тижнями збирається посилити діалог із ЄС щодо «торговельного безвізу», заявив 11 квітня премʼєр-міністр Денис Шмигаль. «Хочемо внести зміни в угоду про асоціацію, що дасть можливість українській продукції і надалі потрапляти на європейський ринок без вагомих обмежень», – сказав він на засіданні уряду.

Бізнес закликав Єврокомісію продовжити «торговельний безвіз» з Україною, оскільки його скасування може мати відчутні негативні наслідки.

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