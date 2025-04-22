Ціни на топ-5 продуктів українського аграрного експорту суттєво зросли. Що подорожчало найбільше

У 2024 році ціна тонни експорту української агропродукції становила $315, а вже у квітні 2025-го зросла до $443. Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики з посиланням на міністра Віталія Коваля.

Деталі

Ціна тонни експорту української аграрної продукції зросла в 1,4 раза. За словами Коваля, це вдалося зробити за рахунок збільшення експорту продукції з доданою вартістю, зокрема біоетанолу.

Загалом з початку року Україна експортувала аграрної продукції на $1,1 млрд, або 2,5 млн тонн, за даними Мінагрополітики.

Як змінилися середні ціни на топ-5 продуктів експорту

соняшникова олія – $1174, +37,8% кукурудза – $217, +27,1% пшениця – $231, +27,4% мʼясо птиці – $2385, +11,2% ⁠соєві боби – $409, +4,3%

Контекст

Різке зростання світових цін на олію допомогло Україні компенсувати недобір 2,5 млн т врожаю соняшнику через посуху влітку. Хто від цього найбільше виграє та до чого тут старіючі пальми в Індонезії й Малайзії, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

Україна залежить від експорту, щоб заробити життєво важливу іноземну валюту для фінансування протистояння у війні з РФ. Українська влада раніше застерігала, що закінчення терміну дії безмитної торгівлі з ЄС 5 червня може завдати «серйозної шкоди» її економіці. За даними джерел ЄП, ЄС не планує нові торговельні преференції для України після завершення дії чинного механізму лібералізації після 5 червня 2025 року.

Україна найближчими тижнями збирається посилити діалог із ЄС щодо «торговельного безвізу», заявив 11 квітня премʼєр-міністр Денис Шмигаль. «Хочемо внести зміни в угоду про асоціацію, що дасть можливість українській продукції і надалі потрапляти на європейський ринок без вагомих обмежень», – сказав він на засіданні уряду.

Бізнес закликав Єврокомісію продовжити «торговельний безвіз» з Україною, оскільки його скасування може мати відчутні негативні наслідки.