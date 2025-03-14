Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Varus залучить кредит від ЄБРР для розширення мережі

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Компанія Varus, що спеціалізується на продуктовому ритейлі, отримає кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на суму $25 млн для розвитку своєї мережі. Про це йдеться на сайті фінустанови.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення

Деталі 

  • Загальний бюджет проєкту становить $53,1 млн. Фонд співробітництва Японії та ЄБРР (JECF) надасть грант у розмірі €500 000 на забезпечення доступності робочих місць і ще €75 000 на юридичні витрати. 
  • Додатково до €125 000 буде виділено з фонду Action for Equality and Gender (A4EG), а €75 000 – зі спеціального фонду акціонерів ЄБРР.

Контекст 

Varus – це національна мережа супермаркетів, яка належить компанії «Омега» і працює на українському ринку продуктового ритейлу. Перший магазин з’явився у 2003 році в Дніпрі, а нині мережа налічує 113 супермаркетів у різних містах України та DarkStore у Києві. Varus представлений у кількох форматах: традиційні супермаркети, магазини To Go та онлайн-платформа.

За інформацією Opendatabot, ТОВ «Омега» належить кіпрській компанії «Вейгант ентерпрайзіс лімітед», а кінцевими бенефіціарами є Валерій Кіптик і Руслан Шостак.

Фінансові показники за 2024 рік свідчать, що виторг Varus зріс на 14,3% порівняно з попереднім роком, досягнувши 20 млрд грн. Водночас чистий прибуток скоротився на 80,9% і сягнув 38,2 млн грн.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні