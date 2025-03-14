Varus залучить кредит від ЄБРР для розширення мережі

Компанія Varus, що спеціалізується на продуктовому ритейлі, отримає кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на суму $25 млн для розвитку своєї мережі. Про це йдеться на сайті фінустанови.

Деталі

Загальний бюджет проєкту становить $53,1 млн. Фонд співробітництва Японії та ЄБРР (JECF) надасть грант у розмірі €500 000 на забезпечення доступності робочих місць і ще €75 000 на юридичні витрати.

Додатково до €125 000 буде виділено з фонду Action for Equality and Gender (A4EG), а €75 000 – зі спеціального фонду акціонерів ЄБРР.

Контекст

Varus – це національна мережа супермаркетів, яка належить компанії «Омега» і працює на українському ринку продуктового ритейлу. Перший магазин з’явився у 2003 році в Дніпрі, а нині мережа налічує 113 супермаркетів у різних містах України та DarkStore у Києві. Varus представлений у кількох форматах: традиційні супермаркети, магазини To Go та онлайн-платформа.

За інформацією Opendatabot, ТОВ «Омега» належить кіпрській компанії «Вейгант ентерпрайзіс лімітед», а кінцевими бенефіціарами є Валерій Кіптик і Руслан Шостак.

Фінансові показники за 2024 рік свідчать, що виторг Varus зріс на 14,3% порівняно з попереднім роком, досягнувши 20 млрд грн. Водночас чистий прибуток скоротився на 80,9% і сягнув 38,2 млн грн.