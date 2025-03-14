Varus привлечет кредит от ЕБРР для расширения сети

Компания Varus, специализирующаяся на продуктовом ритейле, получит кредит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму $25 млн для развития своей сети. Об этом говорится на сайте финучреждения.

Подробности

Общий бюджет проекта – $53,1 млн. Фонд сотрудничества Японии и ЕБРР (JECF) предоставит грант в размере €500 000 на обеспечение доступности рабочих мест и еще €75 000 на юридические расходы.

Дополнительно до €125 000 будет выделено из фонда Action for Equality and Gender (A4EG), а €75 000 – из специального фонда акционеров ЕБРР.

Контекст

Varus – это национальная сеть супермаркетов, принадлежащая компании «Омега» и работающая на украинском рынке продуктового ритейла. Первый магазин появился в 2003 году в Днепре, а в настоящее время сеть насчитывает 113 супермаркетов в разных городах Украины и DarkStore в Киеве. Varus представлен в нескольких форматах: традиционные супермаркеты, магазины To Go и онлайн-платформа.

По информации Opendatabot, ООО «Омега» принадлежит кипрской компании «Вейгант Энтерпрайзис Лимитед», а конечными бенефициарами являются Валерий Киптык и Руслан Шостак.

Финансовые показатели за 2024 год свидетельствуют, что выручка Varus выросла на 14,3% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 20 млрд грн. В то же время чистая прибыль сократилась на 80,9% и достигла 38,2 млн грн.