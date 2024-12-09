«Ваяна 2» від Walt Disney зібрала в Північній Америці рекордні $52 млн за вихідні

Мультфільм «Ваяна 2» від Walt Disney Co. зібрав $52 млн у кінотеатрах США і Канади в минулий вікенд (7-8 грудня), побивши рекорд для других вихідних після Дня подяки, пише AP .

Деталі

За два вікенди загальні касові збори сиквела «Ваяни» в Північній Америці досягли $300 млн і перевершили показник оригіналу. Світовий бокс-офіс нового мультфільму становить $600 млн.

Друге місце в північноамериканському прокаті на вихідних посів фільм «Зла: Казка про відьму Заходу» – екранізація відомого бродвейського мюзиклу, знята кіностудією Universal Pictures (Comcast Corp.). Вона зібрала $34,9 млн, що дало змогу наростити «домашні» збори до $320,5 млн, глобальні – до $455,6 млн.

На третьому місці опинився «Гладіатор 2» режисера Рідлі Скотта (Paramount Global), який заробив за вікенд $12,5 млн, на четвертому – пригодницький фільм «Місія: Червоний» виробництва Amazon.com Inc. ($7 млн).

Walt Disney Animation Studios. "Ваяна 2"

Контекст

З 2019 року рекорд для других вихідних після Дня подяки утримував мультфільм «Холодне серце 2» ($35,2 млн).

«Ваяна 2», спочатку задумана як серіал Disney+, вже увійшла до пʼятірки найкасовіших релізів року. Її успіх означає, що Disney має три фільми в пʼятірці найкращих цього року, включаючи «Навиворіт 2» та «Дедпул і Росомаха».

Студія ще має один великий фільм на підході до кінця року: «Муфаса» Баррі Дженкінса. Премʼєра запланова на 20 грудня.