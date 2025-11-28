Підписка від 25 грн
«Мета Путіна – домінувати над Україною». Черговий раунд мирних переговорів, здається, забігає в глухий кут. Які чинники здатні змусити Кремль змінити свою максималістську позицію?

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

5 хв читання

Переговори щодо завершення війни знову забігають у глухий кут на тлі різних позицій Путіна і Зеленського. Що змусить РФ змінити максималістську позицію? На фото – очільник Росії Володимир Путін. /Getty Images

Переговори щодо завершення війни знову забігають у глухий кут на тлі різних позицій Путіна і Зеленського. Що змусить РФ змінити максималістську позицію? На фото – очільник Росії Володимир Путін.

Переговори щодо завершення війни знову забігають у глухий кут, а позиції України та Росії залишаються протилежними. Які позиції має Кремль і що може їх змінити? Спойлер – не тільки санкції.

Минулого четверга Україна отримала від представників США неприйнятний для себе план завершення війни на 28 пунктів, а за кілька днів змінила та скоротила його на переговорах зі США у Женеві.

Але переговори вчергове забігли в глухий кут, за оцінкою The Atlantic. Володимир Зеленський наполягає, що переговори мають стартувати від чинної лінії фронту. Однак російський очільник Володимир Путін наполягає на виведенні українських військ з Донбасу та роботі на основі 28-пунктного плану.

Попри це, наступного тижня очікується новий раунд дипломатії: спецпредставник США Стів Віткофф має прибути до Москви, а міністр армії США Ден Дрісколл – зустрітись з українською стороною, повідомив президент США Дональд Трамп.

З яких позицій РФ зайшла у нові переговори та що може змінити її максималістський підхід? Forbes Ukraine запитав про це професора з російської політики у King`s College London Сема Гріна та віцепрезидентку безпекового департаменту CSIS Емілі Гардінг.

