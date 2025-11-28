Переговори щодо завершення війни знову забігають у глухий кут, а позиції України та Росії залишаються протилежними. Які позиції має Кремль і що може їх змінити? Спойлер – не тільки санкції.

Минулого четверга Україна отримала від представників США неприйнятний для себе план завершення війни на 28 пунктів, а за кілька днів змінила та скоротила його на переговорах зі США у Женеві.

Але переговори вчергове забігли в глухий кут, за оцінкою The Atlantic. Володимир Зеленський наполягає, що переговори мають стартувати від чинної лінії фронту. Однак російський очільник Володимир Путін наполягає на виведенні українських військ з Донбасу та роботі на основі 28-пунктного плану.

Попри це, наступного тижня очікується новий раунд дипломатії: спецпредставник США Стів Віткофф має прибути до Москви, а міністр армії США Ден Дрісколл – зустрітись з українською стороною, повідомив президент США Дональд Трамп.

З яких позицій РФ зайшла у нові переговори та що може змінити її максималістський підхід? Forbes Ukraine запитав про це професора з російської політики у King`s College London Сема Гріна та віцепрезидентку безпекового департаменту CSIS Емілі Гардінг.