Велика Британія готує новий пакет військової допомоги на $286 млн для України. Що він передбачатиме

Велика Британія заявила, що направить Україні додатково £225 млн ($286 млн) військової техніки, щоб допомогти їй у війні проти Росії, пише Reuters 19 грудня. Зокрема, кошти підуть на зміцнення ВМС, обладнання ППО, дрони та засоби РЕБ.

Ключові акти

Із анонсованого пакету £92 млн спрямують на обладнання для зміцнення військово-морського флоту України, включаючи малі катери, розвідувальні безпілотні літальні апарати, безпілотні надводні судна, дрони, що барражують, і безпілотні літальні апарати для протимінної боротьби.

Ще £68 млн підуть на обладнання протиповітряної оборони, включаючи радари, наземні засоби створення хибних цілей та системи радіоелектронної боротьби з безпілотниками.

На запасні частини для систем, що раніше були поставлені в Україну, виділять £26 млн.

Зазначається, що £39 млн будуть виделені на постачання понад 1000 систем радіоелектронної боротьби з безпілотниками, а також на спільну закупівлю респіраторів та обладнання для підвищення захисних можливостей Збройних сил України.

Контекст

17 грудня Велика Британія виділила £35 млн ($44 млн) як надзвичайну допомогу Україні для відновлення енергосистеми та підтримки найбільш вразливих верств населення під час зими. Також країна ввела нові санкції проти суден «тіньового флоту», що перевозять російську нафту.

Велика Британія ввела санкції проти більш ніж 100 суден, що перевозять російські енергоносії, включаючи 93 нафтові танкери. Це більше, ніж будь-яка інша країна.