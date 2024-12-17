Велика Британія надає Україні $44 млн на відновлення енергетики і вводить нові санкції проти «тіньового флоту» РФ

Велика Британія виділила £35 млн ($44 млн) як надзвичайну допомогу Україні для відновлення енергосистеми та підтримки найбільш вразливих верств населення під час зими, повідомляє пресслужба британського уряду 17 грудня. Також вводяться нові санкції проти суден тіньового флоту, що перевозять російську нафту.

Ключові факти

Премʼєр-міністр Кір Страмер оголосив про нові санкції та надзвичайну підтримку у розмірі £35 млн для України, оскільки Росія продовжує атакувати критично важливу інфраструктуру.

Пакет фінансової підтримки включає виділення £20 млн на підтримку екстрених потреб в енергетиці, проведення ремонту електромережі та надання додаткових потужностей з вироблення електроенергії та критично важливого захисту енергетичної інфраструктури. Сюди входить проект із вироблення додаткових 20 МВт електроенергії, що дозволить забезпечити електроенергією до 20 000 будинків.

Ще £15 млн підуть на гуманітарну підтримку тим, хто найбільше цього потребує. Зокрема, £5 млн підуть у ЮНІСЕФ на забезпечення предметів першої необхідності. Через Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) буде виділено £10 млн для надання понад 21 000 сімей термінових комплектів теплозахисту, ремонту житла та додаткових грошових виплат на зиму, а також генераторів для місцевих центрів колективного розміщення.

Велика Британія також посилює свою підтримку України, запроваджуючи нові санкції, націлені на енергетичний сектор Росії.

Сьогоднішні санкції спрямовані проти 20 суден «тіньового флоту», які перевозять нелегальну російську нафту, включаючи Ocean Faye, Andaman Skies та Mianzimu, кожне з яких перевезло понад 4 млн барелів російської нафти у 2024 році.

«Ці нові заходи ще більше спустошать військову скарбницю Путіна, обмеживши доходи від продажу нафти, яких він так відчайдушно потребує для підживлення своєї незаконної війни…», – сказано у повідомленні уряду.

Контекст

Велика Британія ввела санкції проти більш ніж 100 суден, що перевозять російські енергоносії, включаючи 93 нафтові танкери. Це більше, ніж будь-яка інша країна.Напередодні Велика Британія, Данія, Швеція, Польща, Фінляндія та Естонія домовились про нове партнерство для боротьби з суднами «тіньового флоту» на балтійському маршруті.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після 12 масованих атак росіян від початку цього року, у ній зберігається значний дефіцит потужності. Через це — вимушено застосовуються погодинні відключення побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.