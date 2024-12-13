США виділили Україні пакет військової допомоги на $500 млн. Що увійшло до списку

США оголосили про передачу Україні нового пакета зброї та обладнання вартістю $500 млн. Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдепу 12 грудня.

Деталі

Допомога виділена в межах програми скорочення запасів Пентагону і включає:

боєприпаси для HIMARS і артилерії калібру 155 мм та 105 мм;

протирадіолокаційні ракети HARM;

системи боротьби з безпілотниками (c-UAS);

безпілотники (UAS);

протимінні машини MRAP;

легкі тактичні машини та HMMWV;

протитанкові комплекси Javelin, AT-4 і ракети TOW;

боєприпаси для стрілецької зброї, гранати та обладнання для підривних робіт;

хімічне, біологічне, радіологічне та ядерне захисне обладнання;

запчастини, допоміжне обладнання, транспортні засоби, навчання.

Контекст

15 листопада заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США щотижня надсилатимуть Україні партії зброї, щоб до завершення терміну адміністрації Джо Байдена використати $7,1 млрд, що залишилися.

26 листопада видання Politico повідомило, що Байден таємно звернувся до Конгресу із запитом на додаткові $24 млрд для підтримки України.

Наразі російські війська демонструють найшвидший прогрес із початку вторгнення 2022 року, за останній місяць захопивши значну територію, стверджують аналітики.

2 грудня президент Володимир Зеленський зазначив, що Україні потрібно більше систем ППО для захисту 20 ключових об’єктів, оскільки масовані ракетні удари Росії перевищують наявні можливості захисту.

РФ застосовує сучасні ракети та безпілотники, вдосконалюючи їхню ефективність. Використовуються теплові й радіолокаційні пастки та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), що ускладнює їх перехоплення, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

2 грудня США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $725 млн, який включає засоби ППО для вирішення найнагальніших потреб.

10 грудня Держдеп США схвалив продаж Україні послуг техобслуговування винищувачів F-16 на $266,4 млн, що посилить обороноздатність української авіації.