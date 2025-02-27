Трамп підтвердив запровадження мит на товари з Канади та Мексики і пообіцяв нові для Китаю

Президент Дональд Трамп заявив, що 25% мита на імпорт з Канади та Мексики набудуть чинності 4 березня, а також заявив, що введе додатковий 10% податок на китайський імпорт. Про це він написав у Truth Social 27 лютого, пише CNN .

Ключові факти

У четвер Трамп заявив у соціальних мережах, що наркотики від країн-сусідів, як і раніше, надходять «у дуже великих і неприйнятних кількостях».

«Ми не можемо дозволити цьому лиху продовжувати завдавати шкоди США, і тому, поки воно не припиниться або не буде серйозно обмежене, запропоновані тарифи, які мають набути чинності 4 березня, дійсно набудуть чинності, як і було заплановано», — написав президент. – З Китаю також стягуватиметься додаткове мито у розмірі 10% у цю дату».

Президент повʼязав мита для сусідів Америки з нелегальною міграцією та потоком фентанілу до країни.

Фʼючерси на Dow стали негативними у 27 лютого після коментарів Трампа, впавши на 90 пунктів. Але фʼючерси, привʼязані до S&P 500 і Nasdaq 100, залишилися вищими, чому сприяли сильні доходи Nvidia.

Контекст

Президент США призупинив масштабне мито для найбільших торгових партнерів США 3 лютого на один місяць після того, як лідери Канади та Мексики оголосили про нові заходи щодо безпеки кордонів. Але нещодавно президент посіяв плутанину щодо того, чи набудуть вони чинності.

Нові мита для Китаю йдуть на додаток до попереднього мита 10%, яке він дозволив ввести в дію минулого місяця, коли він відклав тарифи на Канаду та Мексику. 25% тарифи застосовуються до всього канадського та мексиканського імпорту, за винятком енергоносіїв із Канади, які оподатковуватимуться у розмірі 10%.