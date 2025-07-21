Велика Британія внесла до санкційних списків проти Росії 135 суден, які повʼязані з країною-агресором. Це частина флоту, що незаконно перевіз з початку 2024 року вантажів на $24 млрд, ідеться у повідомленні на сайті британського уряду.

Деталі

Санкції запроваджено одночасно з рішенням Лондона та Брюсселя знизити граничну ціну на російську нафту з $60 до $47,60 за барель. Це має ще більше обмежити доходи РФ від експорту енергоресурсів, ідеться у заяві.

Крім суден під обмеження потрапила компанія INTERSHIPPING SERVICES LLC, яка реєструвала судна «тіньового флоту» під прапором Габону. Ці судна перевозили продукцію вартістю до $10 млрд щороку в інтересах РФ.

Санкції також торкнулися LITASCO MIDDLE EAST DMCC, яка допомагала російському «Лукойлу» перевозити великі обсяги нафти за допомогою «тіньового флоту».

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі наголосив, що ці обмеження «ще більше підірвуть «тіньовий флот» Путіна і висушать його воєнну скарбницю». Він наголосив, що Лондон не буде пасивно спостерігати, як Москва уникає серйозних мирних переговорів.

Контекст

Велика Британія вже запровадила санкції проти більш як 250 суден, що перевозили російські енергоресурси. За три роки дії західних обмежень нафтові та газові доходи РФ скоротилися більш ніж на третину.

Російська економіка, за оцінками Лондона, відчуває зростаючий тиск: резерви ФНБ виснажуються, інфляція прискорюється, а витрати на оборону та безпеку досягають рекордних рівнів.

18 липня посли ЄС схвалили новий, 18-й, пакет санкцій проти Росії, який передбачає зниження встановленого «Групою семи» ліміту цін на російську нафту з $60 до $47,6 за барель.

Верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас назвала ці санкції одними з найсуворіших. За її словами, вони спрямовані проти газопроводів «Північний потік», 105 суден російського «тіньового флоту», а також найбільшого НПЗ «Роснєфті» в Індії. Обмеження також торкнулися 22 російських банків.

Санкції включають: створення реєстру прапорів для відстеження суден, блокування фінансування російських банків, обмеження для китайських банків, які допомагають обходити санкції, заборону експорту технологій для виробництва дронів, а також заходи проти осіб, які поширюють російські наративи серед українських дітей.

Схвалений ЄС 18-й пакет санкцій передбачає заборону на імпорт із третіх країн продуктів переробки російської нафти. Основні вигодонабувачі – Індія і Туреччина, які заробили мільярди на продажі до Європи нафтопродуктів з російської нафти.