Верховна Рада не виключила Юрія Бойка із Комітету з питань прав людини. Постанову повторно винесуть на голосування

Верховна Рада не змогла ухвалити постанову про виключення голови депутатської групи «Платформа за життя та мир» Юрія Бойка з парламентського Комітету з питань прав людини, повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк 18 грудня. Оновлено . Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив , що постанову ще раз винесуть на голосування.

Ключові факти

Постанова передбачала відкликання Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Відповідну постанову підтримали лише 217 народних депутатів за мінімальних 226 необхідних.

Оновлено . За словами голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, постанову про виключення Бойка з Комітету ще раз винесуть на голосування.

. За словами голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, постанову про виключення Бойка з Комітету ще раз винесуть на голосування. «Ми до цього питання обов’язково повернемося і вирішимо його остаточно. Проведемо ще раз засідання комітету і повторно винесемо на голосування», – написав він.

Контекст

Юрій Бойко був співголовою проросійської партії «Опозиційна платформа – за життя», діяльність якої була заборонена 2022 року.

14 грудня Бойко розмістив у TikTok відео, в якому заявив про зростаючу підтримку його політсили за рахунок людей, які нібито страждають від якихось «радикалів» в Україні, а також про нібито заборону говорити рідною мовою.

17 грудня нардеп прийшов на допит до Служби безпеки України, щоб пояснити свої останні заяви. Перед цим Бойко прокоментував свої заяву про «радикалів» в Україні та заборону розмовляти рідною мовою виданню «BBC Україна». Він пояснив, що мав на увазі пʼятого президента Петра Порошенка та «парамілітарні групи, що виникли після 2014 року».

Після допиту Бойко перепросив за своє відео у TikTok. Він закликав інших політиків «об’єднувати країну та людей» і «робити так, щоб швидше перемогли». Бойко заявив, що не хоче, аби РФ використовувала його слова для виправдання агресії, а Путіна назвав «воєнним злочинцем».