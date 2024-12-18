Верховная Рада не исключила Юрия Бойко из Комитета по правам человека. Постановление повторно вынесут на голосование

Верховная Рада не смогла принять постановление об исключении главы депутатской группы «Платформа за жизнь и мир» Юрия Бойко из парламентского Комитета по правам человека, сообщил народный депутат фракции «Голос» Ярослав Железняк 18 декабря. Обновлено . Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что постановление еще раз будет вынесено на голосование.

Ключевые факты

Постановление предусматривало отзыв Бойко с должности члена Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Соответствующее постановление поддержали только 217 народных депутатов при минимальных 226 необходимых.

Обновлено . По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, постановление об исключении Бойко из Комитета еще раз будет вынесено на голосование.

. По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, постановление об исключении Бойко из Комитета еще раз будет вынесено на голосование. «Мы к этому вопросу обязательно вернемся и решим его окончательно. Проведем еще раз заседание комитета и вынесем повторно на голосование», – написал он.

Контекст

Юрий Бойко был сопредседателем пророссийской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», деятельность которой была запрещена в 2022 году.

14 декабря Бойко разместил в TikTok видео, в котором заявил о растущей поддержке его политсилы за счет людей, якобы страдающих из-за каких-то «радикалов» в Украине, а также о якобы запрете говорить на родном языке.

17 декабря нардеп пришел на допрос в Службу безопасности Украины, чтобы объяснить свои последние заявления. Перед этим Бойко прокомментировал свои заявления о «радикалах» в Украине и запрете разговаривать на родном языке изданию «BBC Украина». Он объяснил, что имел в виду пятого президента Петра Порошенко и «парамилитарные группы, возникшие после 2014 года».

После допроса Бойко извинился за свое видео в TikTok. Он призвал других политиков «объединять страну и людей» и «делать так, чтобы быстрее победили». Бойко заявил, что не хочет, чтобы РФ использовала его слова для оправдания агрессии, а Путина назвал «военным преступником».