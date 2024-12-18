Верховная Рада не исключила Юрия Бойко из Комитета по правам человека. Постановление повторно вынесут на голосование

Верховная Рада не смогла принять постановление об исключении главы депутатской группы «Платформа за жизнь и мир» Юрия Бойко из парламентского Комитета по правам человека, сообщил народный депутат фракции «Голос» Ярослав Железняк 18 декабря. Обновлено. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что постановление еще раз будет вынесено на голосование.
Ключевые факты
- Постановление предусматривало отзыв Бойко с должности члена Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
- Соответствующее постановление поддержали только 217 народных депутатов при минимальных 226 необходимых.
- Обновлено. По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, постановление об исключении Бойко из Комитета еще раз будет вынесено на голосование.
- «Мы к этому вопросу обязательно вернемся и решим его окончательно. Проведем еще раз заседание комитета и вынесем повторно на голосование», – написал он.
Контекст
Юрий Бойко был сопредседателем пророссийской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», деятельность которой была запрещена в 2022 году.
14 декабря Бойко разместил в TikTok видео, в котором заявил о растущей поддержке его политсилы за счет людей, якобы страдающих из-за каких-то «радикалов» в Украине, а также о якобы запрете говорить на родном языке.
17 декабря нардеп пришел на допрос в Службу безопасности Украины, чтобы объяснить свои последние заявления. Перед этим Бойко прокомментировал свои заявления о «радикалах» в Украине и запрете разговаривать на родном языке изданию «BBC Украина». Он объяснил, что имел в виду пятого президента Петра Порошенко и «парамилитарные группы, возникшие после 2014 года».
После допроса Бойко извинился за свое видео в TikTok. Он призвал других политиков «объединять страну и людей» и «делать так, чтобы быстрее победили». Бойко заявил, что не хочет, чтобы РФ использовала его слова для оправдания агрессии, а Путина назвал «военным преступником».
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