Бізнес-спільнота закликає державні органи утриматися від впровадження мит на експорт олійних культур. Йдеться про пропозиції встановити мито на рівні 10% на соєві боби та насіння ріпаку або кользи, повідомила Європейська Бізнес Асоціація (EBA).

Деталі

За інформацією членських компаній, такі положення були включені до порівняльної таблиці до законопроєкту №13157 під час підготовки документа до другого читання.

Бізнес закликає утриматися від мит на експорт аграрної продукції. Адже її безперебійний збут є критично важливим для підтримки агросектору в умовах війни та післявоєнного відновлення, йдеться у повідомленні.

Пропоновані експортні мита суперечать Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, наголосили в EBA. Згідно зі статтею 31 цієї угоди сторонам прямо заборонено запроваджувати чи залишати в силі будь-які мита, податки або інші заходи еквівалентної дії, що застосовуються до вивезення товарів.

Бізнес-спільнота нагадує, що всі законопроєкти, що містять положення, пов’язані з адаптацією законодавства України до правових положень ЄС, мають проходити додаткову експертизу у відповідному профільному комітеті парламенту та в Кабміні. Проте у разі з проєктом №13157 ці вимоги, імовірно, були проігноровані, наголосила EBA.

у відповідному профільному комітеті парламенту та в Кабміні. Проте у разі з проєктом №13157 ці вимоги, імовірно, були проігноровані, наголосила EBA. Заявлена мета документа – зміни до Податкового кодексу у зв’язку із запровадженням законодавства щодо контролю промислового забруднення – фактично не пов’язана із запровадженням мит на аграрну продукцію, вказує бізнес-спільнота.

Контекст

За результатом голосування 18 червня Верховна Рада не ухвалила рішення про запровадження експортного мита на олійні.

10% мита на експорт запропонували запровадити нардепи «Слуги народу» Дмитро Кисилевський та Андрій Мотовиловець в межах правки №40 до законопроєкту №13134.

Ця правка, за розрахунками Кисилевського, мала принести економіці України до $400 млн на рік і зменшити експорт ріпаку та сої на 50%.

Запропоновані зміни не підтримала низка профільних асоціацій: Всеукраїнська аграрна рада, Європейська Бізнес Асоціація та Українська зернова асоціація. Як відреагував бізнес – у матеріалі Forbes Ukraine.