Верховна Рада ухвалила закон про кіберзахист державних ресурсів. Що він передбачає

Верховна Рада проголосувала в другому читанні за законопроєкт №11290 про захист державної та критичної інформаційної інфраструктури, повідомив один із його авторів, депутат від фракції «Слуга народу», голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі Олександр Федієнко 27 березня. Документ передбачає створення системи реагування на кібератаки.

Ключові факти

За документ проголосували 240 народних депутатів. За словами Федієнка, ухвалення закону є «історичною подією», і він буде формувати принципи з кіберзахисту державних інформаційних ресурсів.

«Простою мовою це все, що стосується цифрових мереж, сервісів, які надає держава, громадянам України», – написав він.

Законопроєкт передбачає створення команд реагування та посади фахівців із кібербезпеки в державних установах. Це перший крок до модернізації систем захисту реєстрів, баз даних, державних інформаційних систем на основі американських та європейських стандартів.

Він передбачає стимулювання розвитку вітчизняного ринку кібербезпеки, пояснював депутат.

Проєктом передбачено створення та забезпечення функціонування національних систем реагування на кіберінциденти, а також подальше запровадження міжнародних стандартів та гармонізацію їх зі стандартами Європейського Союзу та НАТО.

Документ пропонує створити правові засади для запровадження системи оцінювання стану кіберзахисту, а ще усуває прогалини в законодавстві щодо існуючих повноважень Держспецзв’язку в частині здійснення державного контролю в сфері технічного захисту та кіберзахисту. Йдеться також про проведення Держспецзвʼязку системи навчань для осіб, відповідальних у державному секторі та на об’єктах критичної інфраструктури за здійснення заходів із кіберзахисту.

Згідно із пояснювальною запискою, в Україні буде створена лабораторія з пошуку недокументованих функцій у програмному забезпечені.

Контекст

8 січня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11290, який передбачає створення професійної мережі фахівців із кібербезпеки в усіх державних установах, де обробляють важливі дані українців.

У січні віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина пояснила, що ухвалення документу є частиною того самого «Пентагону для державних реєстрів», який відомство вирішило створити після масштабної кібератаки на реєстри в грудні 2024-го.