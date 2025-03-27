Верховна Рада ухвалила закон про кіберзахист державних ресурсів. Що він передбачає

Верховна Рада проголосувала в другому читанні за законопроєкт №11290 про захист державної та критичної інформаційної інфраструктури, повідомив один із його авторів, депутат від фракції «Слуга народу», голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі Олександр Федієнко 27 березня. Документ передбачає створення системи реагування на кібератаки.
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Ключові факти
- За документ проголосували 240 народних депутатів. За словами Федієнка, ухвалення закону є «історичною подією», і він буде формувати принципи з кіберзахисту державних інформаційних ресурсів.
- «Простою мовою це все, що стосується цифрових мереж, сервісів, які надає держава, громадянам України», – написав він.
- Законопроєкт передбачає створення команд реагування та посади фахівців із кібербезпеки в державних установах. Це перший крок до модернізації систем захисту реєстрів, баз даних, державних інформаційних систем на основі американських та європейських стандартів.
- Він передбачає стимулювання розвитку вітчизняного ринку кібербезпеки, пояснював депутат.
- Проєктом передбачено створення та забезпечення функціонування національних систем реагування на кіберінциденти, а також подальше запровадження міжнародних стандартів та гармонізацію їх зі стандартами Європейського Союзу та НАТО.
- Документ пропонує створити правові засади для запровадження системи оцінювання стану кіберзахисту, а ще усуває прогалини в законодавстві щодо існуючих повноважень Держспецзв’язку в частині здійснення державного контролю в сфері технічного захисту та кіберзахисту. Йдеться також про проведення Держспецзвʼязку системи навчань для осіб, відповідальних у державному секторі та на об’єктах критичної інфраструктури за здійснення заходів із кіберзахисту.
- Згідно із пояснювальною запискою, в Україні буде створена лабораторія з пошуку недокументованих функцій у програмному забезпечені.
Контекст
8 січня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11290, який передбачає створення професійної мережі фахівців із кібербезпеки в усіх державних установах, де обробляють важливі дані українців.
У січні віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина пояснила, що ухвалення документу є частиною того самого «Пентагону для державних реєстрів», який відомство вирішило створити після масштабної кібератаки на реєстри в грудні 2024-го.
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