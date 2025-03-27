Верховная Рада приняла закон о киберзащите государственных ресурсов. Что он предполагает

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №11290 о защите государственной и критической информационной инфраструктуры, сообщил один из его авторов, депутат от фракции «Слуга народа», председатель подкомитета по безопасности в киберпространстве Александр Федиенко 27 марта. Документ предполагает создание системы реагирования на кибератаки.

Ключевые факты

За документ проголосовали 240 народных депутатов. По словам Федиенко, принятие закона является «историческим событием», и он будет формировать принципы киберзащиты государственных информационных ресурсов.

«Простым языком это всё, что касается цифровых сетей, сервисов, предоставляемых государством, гражданам Украины», – написал он.

Законопроект предусматривает создание команд реагирования и должности специалистов по кибербезопасности в государственных учреждениях. Это первый шаг по модернизации систем защиты реестров, баз данных, государственных информационных систем на основе американских и европейских стандартов.

Он предполагает стимулирование развития отечественного рынка кибербезопасности, объяснял депутат.

Проект предусматривает создание и обеспечение функционирования национальных систем реагирования на киберинциденты, а также дальнейшее введение международных стандартов и гармонизацию их со стандартами Европейского союза и НАТО.

Документ предлагает создать правовые основы для внедрения системы оценки состояния киберзащиты, а также устраняет пробелы в законодательстве по существующим полномочиям Госспецсвязи в части осуществления государственного контроля в сфере технической защиты и киберзащиты. Речь также идет о проведении Госспецсвязи системы учений для лиц, ответственных в государственном секторе и на объектах критической инфраструктуры за осуществление мер по киберзащите.

Согласно пояснительной записке, в Украине будет создана лаборатория по поиску недокументированных функций в программном обеспечении.

Контекст

8 января Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11290, предусматривающий создание профессиональной сети специалистов по кибербезопасности во всех государственных учреждениях, где обрабатывают важные данные украинцев.

В январе вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина пояснила, что принятие документа является частью того самого «Пентагона для государственных реестров», который ведомство решило создать после масштабной кибератаки на реестры в декабре 2024-го.