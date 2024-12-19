Верховна Рада з другої спроби виключила Юрія Бойка з Комітету з прав людини

Верховна Рада виключила голову депутатської групи «Платформа за життя та мир» Юрія Бойка з парламентського Комітету з питань прав людини, повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк 19 грудня. Під час голосування 18 грудня у сесійній залі не вистачило голосів на цю постанову.

Ключові факти

Постанову про виключення Бойка з комітету підтримали 258 народних депутатів.

«З другої спроби Рада відкликала Юрія Бойко з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин», – написав Железняк.

Контекст

Юрій Бойко був співголовою проросійської партії «Опозиційна платформа – за життя», діяльність якої була заборонена 2022 року.

14 грудня Бойко розмістив у TikTok відео, в якому заявив про зростаючу підтримку його політсили за рахунок людей, які нібито страждають від якихось «радикалів» в Україні, а також про нібито заборону говорити рідною мовою.

17 грудня нардеп прийшов на допит до Служби безпеки України, щоб пояснити свої останні заяви. Перед цим Бойко прокоментував свої заяву про «радикалів» в Україні та заборону розмовляти рідною мовою виданню «BBC Україна». Він пояснив, що мав на увазі пʼятого президента Петра Порошенка та «парамілітарні групи, що виникли після 2014 року».

Після допиту Бойко перепросив за своє відео у TikTok. Він закликав інших політиків «об’єднувати країну та людей» і «робити так, щоб швидше перемогли». Бойко заявив, що не хоче, аби РФ використовувала його слова для виправдання агресії, а Путіна назвав «воєнним злочинцем».

18 грудя Рада не змогла виключити Бойка із Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, за це проголосували 217 народних депутатів за мінімально необхідних 226. Після цього голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що постанову ще раз винесуть на голосування.