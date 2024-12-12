Верховний суд Нідерландів підтвердив незаконність захоплення Росією активів ПриватБанку в Криму

Верховний суд Нідерландів залишив у силі рішення, якими Арбітражний суд визнав, що Росія незаконно експропріювала активи ПриватБанку в Криму, повідомляє пресслужба фінустанови 12 грудня. Рішення суду відкриває шлях до остаточного визначення Арбітражним судом суми збитків та шкоди банку, завданої Росією.

Ключові факти

Верховний суд остаточно і повністю відхилив заперечення Росії проти проміжного арбітражного рішення від 24 лютого 2017 року та часткового арбітражного рішення від 4 лютого 2019 року.

За словами члена Правління з питань реорганізації та проблемних активів ПриватБанку Солвіти Деглави, банк відстоюватиме свої законні права доти, доки не отримає від агресора справедливу та адекватну компенсацію.

Контекст

До квітня 2014 року ПриватБанк здійснював істотну операційну діяльність та зберігав цінні активи на Кримському півострові, включно з кредитами, нерухомістю й грошовими коштами. Незабаром після незаконної окупації Криму Росія вжила низку заходів, які призвели до незаконної експропріації активів банку та припинення його діяльності в Криму.

У 2015 році ПриватБанк ініціював арбітражне провадження проти Росії відповідно до Угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998-го.

У цьому провадженні Арбітражний суд виніс проміжне арбітражне рішення та часткове арбітражне рішення, постановивши, що суд має юрисдикцію щодо цього спору і що Росія незаконно експропріювала активи ПриватБанку в Криму.

У 2019 році РФ подала скаргу до Апеляційного суду в Гаазі з вимогою скасувати або відмінити рішення арбітражу. У 2022-му суд повністю відхилив оскарження, однак Росія подала апеляційну скаргу до Верховного суду. Наразі ця апеляційна скарга остаточно відхилена.