Коломойський остаточно програв суд про оскарження націоналізації ПриватБанку

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам та підтвердив правомірність закриття провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments LTD. Про це пресслужба банку повідомила 26 листопада.

Деталі

Розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав майже пʼять років.

Ігор Коломойський, якому до націоналізації ПриватБанку належало 41,6572% акцій банку та кіпрська Triantal, повʼязана з ексвласниками, якій належало (16,8176%), намагалися оскаржити договір придбання акцій банку державою та повернути собі акції банку.

«Справу закрито відповідно до приписів чинного законодавства України щодо неможливості повернення акцій банку колишнім власникам», – зазначила член правління з питань реорганізації та проблемних активів ПриватБанку Солвіта Деглава.

Контекст

10 вересня 2024 року Північний апеляційний господарський суд підтвердив правомірність рішення суду першої інстанції про закриття провадження у справі на підставі так званого «антиколомойського закону».

На сьогодні у Верховному суді на розгляді залишається останній позов від колишніх власників ПриватБанку.