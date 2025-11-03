Бельгия отказалась поддержать многомиллиардный «репарационный заем» ЕС для Украины, что может привести к блокированию МВФ финансовой помощи Киеву. Об этом 3 ноября пишет Politico со ссылкой на источники.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- Украина имеет значительный дефицит бюджета и критически зависит от финансирования МВФ. Фонд планирует выделить Киеву $8 млрд в течение следующих трех лет.
- Однако получение этих средств от МВФ зависит от одобрения ЕС «репарационного займа» на €140 млрд за счет замороженных российских активов, большинство которых хранится в Бельгии.
- Представитель Еврокомиссии и дипломаты из трех стран ЕС отметили, что такое соглашение убедит МВФ в финансовой устойчивости Украины на ближайшие годы – это обязательное условие для предоставления фондом помощи любой стране.
- В прошлом месяце Бельгия заблокировала этот заем на саммите лидеров ЕС, ссылаясь на финансовые и юридические риски, что снизило шансы успеть до ключевого заседания МВФ в декабре.
- «У нас есть проблема со сроками», – отметил один из чиновников ЕС. Следующий саммит лидеров ЕС запланирован только на 18–19 декабря.
- Поскольку США значительно сократили поддержку Украины, МВФ рассчитывает, что основную финансовую нагрузку возьмет на себя ЕС.
- Хотя программа МВФ для Украины относительно небольшая, ее одобрение является сигналом для инвесторов финансовой стабильности страны и продолжения реформ.
Контекст
Оценка стоимости замороженных суверенных активов России в странах ЕС достигает примерно €211 млрд. В целом государства ЕС, G7 и Австралия заморозили около €260 млрд в форме наличных и ценных бумаг.
В октябре 2024 года Совет ЕС утвердил предоставление Украине займа в размере до €35 млрд. Этот заем является составляющей инициативы G7 по выделению Украине $50 млрд (€45 млрд), которая обеспечивается доходами от замороженных российских активов. Вскоре страны G7 одобрили кредит на $50 млрд для Украины, из которых $20 млрд приходятся на США.
29 августа Еврокомиссия приступила к работе над механизмом использования около €200 млрд замороженных активов РФ. В частности, рассматривается вариант создания специализированного холдинга с участием стран G7. Ожидается, что до конца 2025 года ЕС перечислит Украине €18 млрд, что побуждает к поиску новых способов использования замороженных российских активов.
24 октября Бельгия заблокировала выделение Украине «репарационного кредита» на €140 млрд, который должен был финансироваться за счет доходов от замороженных российских активов. Лидеры ЕС перенесли решение на декабрь, поэтому планы украинского правительства по получению средств в начале 2026 года стали невозможными.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.