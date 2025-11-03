Бельгия отказалась поддержать многомиллиардный «репарационный заем» ЕС для Украины, что может привести к блокированию МВФ финансовой помощи Киеву. Об этом 3 ноября пишет Politico со ссылкой на источники.

Подробности

Украина имеет значительный дефицит бюджета и критически зависит от финансирования МВФ. Фонд планирует выделить Киеву $8 млрд в течение следующих трех лет.

Однако получение этих средств от МВФ зависит от одобрения ЕС «репарационного займа» на €140 млрд за счет замороженных российских активов, большинство которых хранится в Бельгии.

Представитель Еврокомиссии и дипломаты из трех стран ЕС отметили, что такое соглашение убедит МВФ в финансовой устойчивости Украины на ближайшие годы – это обязательное условие для предоставления фондом помощи любой стране.

В прошлом месяце Бельгия заблокировала этот заем на саммите лидеров ЕС, ссылаясь на финансовые и юридические риски, что снизило шансы успеть до ключевого заседания МВФ в декабре.

«У нас есть проблема со сроками», – отметил один из чиновников ЕС. Следующий саммит лидеров ЕС запланирован только на 18–19 декабря.

Поскольку США значительно сократили поддержку Украины, МВФ рассчитывает, что основную финансовую нагрузку возьмет на себя ЕС.

Хотя программа МВФ для Украины относительно небольшая, ее одобрение является сигналом для инвесторов финансовой стабильности страны и продолжения реформ.

Контекст

Оценка стоимости замороженных суверенных активов России в странах ЕС достигает примерно €211 млрд. В целом государства ЕС, G7 и Австралия заморозили около €260 млрд в форме наличных и ценных бумаг.

В октябре 2024 года Совет ЕС утвердил предоставление Украине займа в размере до €35 млрд. Этот заем является составляющей инициативы G7 по выделению Украине $50 млрд (€45 млрд), которая обеспечивается доходами от замороженных российских активов. Вскоре страны G7 одобрили кредит на $50 млрд для Украины, из которых $20 млрд приходятся на США.

29 августа Еврокомиссия приступила к работе над механизмом использования около €200 млрд замороженных активов РФ. В частности, рассматривается вариант создания специализированного холдинга с участием стран G7. Ожидается, что до конца 2025 года ЕС перечислит Украине €18 млрд, что побуждает к поиску новых способов использования замороженных российских активов.

24 октября Бельгия заблокировала выделение Украине «репарационного кредита» на €140 млрд, который должен был финансироваться за счет доходов от замороженных российских активов. Лидеры ЕС перенесли решение на декабрь, поэтому планы украинского правительства по получению средств в начале 2026 года стали невозможными.