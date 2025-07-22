Президент Володимир Зеленський, попри протести в Київі та інших містах України, пізно ввечері 22 липня підписав законопроєкт №12414, який зробить антикорупційні органи залежними від рішень генпрокурора. Про це свідчить інформація в картці законопроєкту, ухваленого Верховною Радою раніше сьогодні. Близько 23:15 у картці документу зникла інформація про підпис президентом, але через кілька хвилин статус «підписаного» закону повернули.

Деталі

Верховна Рада сьогодні ухвалила законопроєкт №12414 у другому читанні та в цілому. За таке рішення проголосували 263 народних депутата.

Як голосували фракції: «Слуга народу» – 185; «ЄС» – 3; «Батьківщина» – 15; «Платформа за життя та мир» – 18; «Голос» – 1; «Відновлення України» – 9; «За майбутнє» – 10; «Довіра» – 17. Список депутатів, які віддали свій голос за ухвалення законопроєкту – тут.

Як пояснила голова комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради Анастасія Радіна («Слуга народу»), правками до законопроєкту генпрокурора наділено повноваженнями «бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ; передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам».

Радіна вважає катастрофічними для держави наслідки ухвалення цього законопроєкту, який «фактично знищує антикорупційну інфраструктуру України».

Директор НАБУ Семен Кривонос і керівник САП Олександр Клименко виступили «категорично проти» ухваленого парламентом законопроєкту №12414, що обмежує незалежність антикорупційних органів, і закликали президента Володимира Зеленського його не підписувати.

Ухвалення законопроєкту викликало резонанс у суспільстві. У Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Тернополі відбулися акції протесту. Зокрема, у центі столиці на акцію зібралися кілька тисяч протестувальників. Учасники скандували: «Вето на закон», «Ганьба», «Руки геть від НАБУ», «Поверніть Європу».

Українці протестують проти закону, який обмежує незалежність антикорупційних органів. Фото: Getty Images Українці протестують проти закону, який обмежує незалежність антикорупційних органів. Фото: Getty Images Українці протестують проти закону, який обмежує незалежність антикорупційних органів. Фото: Getty Images Українці протестують проти закону, який обмежує незалежність антикорупційних органів. Фото: Getty Images Українці протестують проти закону, який обмежує незалежність антикорупційних органів. Фото: Getty Images Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Вранці 21 липня СБУ, ДБР за підтримки Офісу генпрокурора провели понад 70 обшуків у співробітників НАБУ. За інформацією бюро, обшуки проходять у справах, у яких фігурують принаймні 15 їхніх співробітників. Справи, за якими проводяться обшуки, є досить різними. Частина з них включають серйозні підозри у співпраці топпосадовців НАБУ з Росією. Інші – стосуються ДТП за участю співробітників бюро, що сталися ще у 2023 та 2021 роках. З чим пов’язані обшуки та які наслідки вони матимуть для НАБУ та САП, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

Вранці, 22 липня, правоохоронний комітет Верховної Ради зібрався на позачергове засідання. Мета – внести зміни до законопроєкту №12414, який початково стосувався змін до Кримінального процесуального кодексу (КПК), що пов’язані зі зникненням осіб безвісти в умовах воєнного стану. Документ вже був ухвалений у першому читанні та готувався до другого.

Саме у цей законопроєкт нардепи зрештою включили правки про роботу НАБУ та САП. Зміни передбачали фактичне підпорядкування їхньої роботи Офісу генпрокурора. НАБУ та САП – частина антикорупційної інфраструктури, створеної в Україні після Революції гідності. Досі вони були незалежними від інших владних і правоохоронних структур в країні. Як готувався законопроєкт та які його наслідки, читайте тут.