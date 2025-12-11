Базовий механізм бронювання для критично важливих підприємств не змінився. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки, коментуючи інформацію, що відстрочку працівників критично важливих підприємств «можуть забрати миттєво». У відомстві назвали таке трактування некоректним.

Деталі

Базовий механізм бронювання для критично важливих підприємств не змінився. Відстрочка надається працівнику через підприємство зі статусом критично важливого. Якщо підприємство втрачає цей статус – бронювання його працівників припиняється. Ця норма діє з моменту запровадження системи бронювання, пояснило Мінекономіки.

Що змінилося. Нововведення спрощують процедуру для критично важливих підприємств. Працівників підприємств ОПК тепер можна бронювати строком на 45 календарних днів. Також скасовали 72-годинний строк для перевірки списків працівників, поданих на бронювання, йдеться у розʼясненні міністерства.

Підприємства, що відповідають критеріям, продовжують бронювати працівників у встановленому порядку.

Контекст

10 грудня народний депутат Олександр Федієнко заявив, що Кабмін затвердив оновлені правила бронювання працівників підприємств, які передбачають автоматичне скасування відстрочки без попередження. «Якщо працівник підприємства має бронювання, але підприємство втрачає статус критично важливого або виникає інша підстава, відстрочку можуть скасувати негайно, без очікування передбачених строків», – пояснив нардеп.