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Паска-суші, дубайська та снікерс-паска. Скільки пасок купили українці в ресторанах у 2025 році і скільки вони коштували

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

1 хв читання

Дубайська паска /Ілюстрація Shutterstock

Дубайська паска Фото Ілюстрація Shutterstock

Українські ресторани продали 456 000 пасок на суму 65 млн грн у 2025 році, випливає з результатів опитування Poster 3600 українських закладів, які пропонували паски у меню. У Києві середня ціна паски складала 169 грн, найдорожчі – у прифронтовій Донеччині, йдеться в дослідженні.

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Ключові факти

  • Найбільше продавали класичні паски, да другому місці – сирна випічка. Але ресторатори експериментували зі смаками, тож в меню закладів можна натрапити й на дубайську, паску-снікерс, і, навіть, на суші-паску.
  • Найдорожча ціна на паску – у прифронтовій Донеччині. Там заклади продають паску в середньому за 185 грн. Середня ціна паски в закладах Києва – 169 грн. 
  • Попит на паски почав зростати приблизно за тиждень до Великодня. Пік продажів – п’ятниця, 18 квітня.
Пасхальна статистика 2025

Пасхальна статистика 2025

Пасхальна статистика 2025

Пасхальна статистика 2025

Пасхальна статистика 2025

Пасхальна статистика 2025

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Контекст

Дані з Волинської, Рівненської та Житомирської областей не репрезентативні через малу вибірку. У звіті немає даних по Криму та Луганській області.

Poster – українська компанія, що створює програмні рішення для автоматизації закладів HoReCa. Серед продуктів – POS-системи, фінансова аналітика, CRM, QR-оплата, програмне РРО.

Компанія заснована у 2013 році в Дніпрі Родіоном Єрошеком і Олександром Рижковим. Зараз із Poster працює понад 25 000 закладів у світі, з них 18 000 – в Україні.

За рік вартість паски домашнього виробництва вагою 1 кг зросла на 22%, до 360 грн. Найдорожчі компоненти – вершкове масло, яйця та оплата праці.

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