Нові ринки і препарати. «Дарниця» підбила підсумки 2024 року

У 2024 році фармацевтична компанія «Дарниця» зареєструвала 10 лікарських засобів за межами України та почала працювати на ринках шістьох нових країн. Також минулоріч компанія випустила 13 нових препаратів на українському ринку. Про це йдеться у пресрелізі компанії від 22 січня.

Деталі

Компанія почала працювати на ринках шістьох нових країн, серед яких країни ЄС, Боснія і Герцеговина, Ізраїль, Нова Зеландія, та Малайзія.

Нові лікарські засоби компанії застосовуються:

у лікуванні серцевої та ниркової недостатності, захворювань печінки та артеріальної гіпертензії;

для профілактики й лікування кандидозних інфекцій;

у лікуванні запальних захворювань ротової порожнини та горла;

для системного лікування інфекційних захворювань.

Також у 2024 році компанія випустила 13 нових препаратів, серед яких:

протимікробні засоби для лікування негоспітальної пневмонії;

препарати для усунення болю та нестероїдні протизапальні засоби;

антидепресанти, кортикостероїди, ліки проти алергії, захворювань горла й ротової порожнини.

Контекст

Фармацевтична компанія «Дарниця» є лідером за обсягами продажів лікарських засобів в Україні у натуральному вираженні.

Заснована у 1930 році, компанія сфокусована на трьох ключових напрямах: кардіологія, неврологія та боротьба з больовими синдромами. У січні 2022 року Forbes оцінив вартість «Дарниці» у $400 млн. Попри скорочення виробництва на 40% у березні 2022 року через війну, уже в квітні компанія відновила довоєнні обсяги. Це навіть вимагало розконсервації окремих виробничих ліній для задоволення підвищеного попиту на ампульні препарати, зазначали представники компанії.

Наразі «Дарниця» випускає лікарські засоби близько 200 брендів у 15 формах, серед яких таблетки, розчини, краплі та порошки.

21 серпня 2024 року компанія вийшла на ринок Нової Зеландії. Новий препарат спрямований на лікування таких захворювань, як гостра та хронічна серцева й ниркова недостатність, нефротичний синдром, хвороби печінки та артеріальна гіпертензія.