Новые рынки и препараты. «Дарница» подвела итоги 2024 года

В 2024 году фармацевтическая компания «Дарница» зарегистрировала 10 лекарственных средств за пределами Украины и начала работать на рынках шести новых стран. Также в прошлом году компания выпустила 13 новых препаратов на украинском рынке. Об этом говорится в пресс-релизе компании от 22 января.

Подробности

Компания начала работать на рынках шести новых стран, среди которых страны ЕС, Босния и Герцеговина, Израиль, Новая Зеландия и Малайзия.

Новые лекарственные средства компании применяются:

в лечении сердечной и почечной недостаточности, заболеваний печени и гипертензии;

для профилактики и лечения кандидозных инфекций;

в лечении воспалительных заболеваний полости рта и горла;

для системного лечения инфекционных заболеваний.

Также в 2024 году компания выпустила 13 новых препаратов, среди которых:

противомикробные средства для лечения негоспитальной пневмонии;

препараты для устранения боли и нестероидные противовоспалительные средства;

антидепрессанты, кортикостероиды, лекарства против аллергии, заболеваний горла и полости рта.

Контекст

Фармацевтическая компания «Дарница» – лидер по объемам продаж лекарственных средств в Украине в натуральном выражении.

Основанная в 1930 году компания сфокусирована на трех ключевых направлениях: кардиология, неврология и борьба с болевыми синдромами. В январе 2022 года Forbes оценил стоимость «Дарницы» в $400 млн. Несмотря на сокращение производства на 40% в марте 2022 года из-за войны, уже в апреле компания возобновила довоенные объемы. Это потребовало расконсервации отдельных производственных линий для удовлетворения повышенного спроса на ампульные препараты, отмечали представители компании.

«Дарница» выпускает лекарственные средства около 200 брендов в 15 формах, среди которых таблетки, растворы, капли и порошки.

21 августа 2024 года компания вышла на рынок Новой Зеландии. Новый препарат направлен на лечение таких заболеваний, как острая и хроническая сердечная и почечная недостаточность, нефротический синдром, болезни печени и артериальная гипертензия.