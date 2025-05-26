Різкі випади президента США Дональда Трампа, який назвав очільника Кремля «божевільним» і пригрозив посилити санкції проти РФ через масовані удари по Україні, обвалили російський ринок акцій, пише The Moscow Times .

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У понеділок індекс Мосбіржі впав на 1,5%, до 2727 пунктів. З початку торгів він опускався до 2719 пунктів, це мінімум із початку квітня.

Лідером падіння став «Газпром», акції якого подешевшали на 3,5%. Також у червоній зоні опинилися Сбербанк (-1,5%) і ВТБ (-2,4%) на тлі інформації про плани ЄС відключити ще 20 російських банків від SWIFT.

Акції «Роснєфті» впали на 1,4%, «Совкомфлота» – на 2,6%, «Сєвєрсталі» – на 2%, «Аерофлота» і «Магніта» – на 2,2%.

Аналітик «Алор Брокер» Олексій Антонов звертає увагу на структурні проблеми: низка компаній демонструє збитки, а частина відмовилася від дивідендів – зокрема, «Газпром», НЛМК, «Норнікель» і «Магніт».

«Другий квартал буде ще гіршим», – прогнозує Антонов. Причини – падіння цін на нафту та висока вартість кредитів, яка гальмує корпоративний розвиток.

Додатковий тиск чинить і міцний рубль, каже Ярослав Кабаков з «Фінама». За його словами, експортозалежні сектори – понад половина індексу Мосбіржі – втрачають у виручці. Зниження ключової ставки могло б частково полегшити ситуацію, але ринок наразі не очікує такого кроку від центробанку РФ.

Аналітики відзначають також інші чинники тиску: погіршення геополітичного фону, стагнація переговорів з Україною, послаблення фінансових результатів російських компаній та сильний рубль, що б’є по доходах експортерів.

Контекст

Російський ринок реагує на заяви Дональда Трампа, який назвав Володимира Путіна «божевільним» та пообіцяв посилити обмеження. Коментуючи можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії, Трамп відповів: «Абсолютно, він (Путін) вбиває багато людей».

Трамп не захотів посилювати санкції проти Росії після відмови Путіна йти на припинення вогню. Але їх просуває близький до нього сенатор Ліндсі Грем, який неочікувано з’явився у Стамбулі перед російсько-українськими переговорами. Що насправді загрожує Путіну, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.