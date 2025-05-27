Європейські акції у вівторок продовжили зростання, очолювані оборонними компаніями після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив новими санкціями проти Росії, а скасування мит на регіон продовжило покращувати настрій інвесторів. Про це пише Reuters 27 травня.

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Загальноєвропейський індекс STOXX 600 зріс на 0,5%. Напередодні індекс закрився зі зростанням на 1% після того, як Трамп продовжив термін дії мит для Європейського союзу з 1 червня до 9 липня, щоб дати час на переговори між Вашингтоном і блоком із 27 країн.

«Результати за останні три дні свідчать, що ринки більше не вважають погрози Трампа щодо мит серйозними», – зазначила Даніела Хаторн, старша ринкова аналітикиня Capital.com.

Проте ці оголошення все ще впливають на настрої, і це означає, що ринки залишатимуться обережними в майбутньому, говорять аналітики.

Останні коливання щодо мит для ЄС наголошують на непередбачуваності торговельної політики Трампа, яка підриває довіру інвесторів до економіки США та чинить тиск на американський долар.

Цей феномен разом зі зростанням фінансових викликів США спонукає інвесторів відходити від американських активів у пошуках інших безпечних гаваней на міжнародному рівні.

У вівторок європейський оборонний індекс зріс на 1,4% після заяви Трампа про рекомендацію нових санкцій проти Москви.

«Оборонні акції стали новими цінними активами, оскільки інвестори тепер вважають їх надійним притулком», – додала Хаторн.

Фінансові послуги зросли на 1,1%, а промислові компанії додали 0,95%, підтримуючи основний індекс.

У Німеччині індекс DAX 40 досяг рекордного рівня і зріс на 0,4%. Останнє опитування показало, що споживчі настрої дещо поліпшаться у червні, хоча обережні витрати домогосподарств можуть обмежити стійке відновлення найбільшої економіки Європи.

Британський індекс FTSE 100 підскочив на 1% після повернення інвесторів після вихідного у понеділок.

Французький індекс CAC 40 зріс на 0,1% після того, як попередні дані показали, що інфляція у травні знизилася до найнижчого рівня з грудня 2020 року.

Контекст

У ніч на понеділок Росія завдала наймасштабнішого удару по Україні за весь час війни, використавши понад 350 дронів і дев’ять крилатих ракет. Коментуючи ці атаки, Дональд Трамп назвав Путіна «божевільним» і пообіцяв запровадити жорсткіші обмеження. На питання про можливість нових санкцій проти РФ він відповів: «Безумовно, він (Путін) вбиває багато людей».

Того ж дня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що США, Німеччина, Франція та Велика Британія скасували обмеження на використання Україною західної зброї для ударів по території Росії.

Однак Трамп відмовився від посилення санкцій проти Росії після того, як Путін відхилив пропозицію про припинення вогню. Натомість сенатор Ліндсі Грем, близький до Трампа, активно підтримує нові санкції. Несподівано він прибув до Стамбула перед російсько-українськими переговорами. Які реальні загрози стоять перед Путіним, дізнайтесь у матеріалі Forbes Ukraine.