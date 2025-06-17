Ключові факти

Середній цикл ухвалення рішення про купівлю квартири зріс до 67 днів – проти 21 дня у 2021-му, за даними внутрішньої аналітики компанії DIM. Для порівняння: середній цикл ухвалення рішення про купівлю квартири в країнах Європи становить від 60 до 120 днів: в Іспанії – 90-120 днів, Німеччині – 75 днів, Польщі – близько 60, йдеться в пресрелізі.

Кількість точок контакту перед купівлею зросла в 2,3 рази з 2021 року – з 5-6 разів до щонайменше 13. Це означає, що перед ухваленням рішення покупець вивчає проєкт як онлайн (вебсайт, диджитал-кейси, відеоогляди), так і офлайн, мінімум один раз приходить у відділ продажів із супутником або родичем, слідкує за будівельною динамікою на майданчику, звертається по юридичну перевірку документів або просить шаблон договору до перегляду, йдеться в пресрелізі.

«Покупець 2025 року – це людина, яка рахує, сумнівається, порівнює, радиться і обирає співвідношення емоцій і раціональних переваг», – коментує молодший партнер групи компаній DIM Арсеній Насіковський. Серед причин – загальна нестабільність (війна, валютні ризики, інфляція), що переписала терміни введення в експлуатацію багатьох проєктів, та зміна очікувань і вимог українців.

У 2021 році 62% угод відбувались на стадії котловану або до 30% готовності об’єкта. У 2025 подібних кейсів трохи менше 18%, за оцінками DIM. «Натомість 77% покупок – це об’єкти на стадії готовності понад 60% або ж із наявними нещодавно завершеними будинками попередніх черг як демонстрація того, що девелопер продовжує будувати і робить це системно», – говорить Насіковський.

Контекст

У 2024 році в Україні ввели майже 83 000 нових квартир. Це 4,8 млн кв. м житла. Для порівняння, за 2023-й забудовники здали 66 209 квартир – майже на чверть менше.

Близько 30%, або 24 060 усіх завершених квартир у 2024-му, – на рахунку 20 компаній. Лідери списку «Інтергал-Буд», blago і «Ріел» ввели за рік 3109, 2954 і 1953 квартири відповідно.

Натомість забудовники не поспішають отримувати дозволи на нове будівництво. У 2024-му вони отримали дозволи на будівництво понад 40 000 квартир у 14 областях і Києві, дані по яких оприлюднив Держстат. У 2021 році таких дозволів було близько 144 000 у 21 області й Києві, за даними Держстату.