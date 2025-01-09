Військовий облік чоловіків з 17 років та жінки-добровольці. Верховна Рада ухвалила закон про базову військову підготовку

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №12076 щодо особливостей взяття на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Згідно із документом, жінки-добровольці перед базовою підготовкою беруться на військовий облік призовників за власним бажанням.

Ключові факти

У сесійній залі за документ проголосували 298 нардепів.

За словами Гончаренка, депутати підтримали його правку, яка передбачає, що проходження базової військової підготовки для жінок буде тільки добровільним і після цього взяття на військовий облік теж виключно добровільним.

Початково законопроєкт №12076 передбачав внесення змін до частини 11 статті 1 Закону України «Про військовий обовʼязок і військову службу», згідно з якою жінки, які відповідають вимогам щодо стану здоровʼя та віку і виявили бажання пройти базову військову службу, будуть зараховуватися на військовий облік призовників перед направленням на службу. Після завершення базової військової служби вони ставатимуть на військовий облік як військовозобовʼязані.

Законопроєкт урегульовує питання про взяття на первинний облік призовників – громадян України, яким виповнилося 17 років.

Документ містить положення, що щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Зокрема, шляхом проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних в електронному кабінеті або ж особистого прибуття до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів.

Цей законопроєкт дозволяє юнакам, яким зараз виповнюється 18 років за кордоном, стати на облік, не приїжджаючи до України, пояснив депутат.

У період дії воєнного стану за рішенням керівника вищого військового навчального закладу або керівника закладу вищої освіти, що мають військові навчальні підрозділи, строк проведення військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу може бути скорочений наполовину.

Контекст

3 грудня 2024 року Верховна Рада прийняла законопроєкт №12076 у першому читанні.

3 січня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту ухвалити цей законопроєкт За словами депутатки, члена комітету Ірини Фріз, законопроєкт не спрямований на мобілізацію жінок у разі проходження ними базової загальновійськової підготовки. Зокрема, це питання врегульовано іншим законом з акцентом, що жінки тільки за їхньою згодою, тобто добровільно, можуть бути зараховані до Сил оборони, пише «Інтерфакс Україна».